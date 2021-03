NBA Top 10 : Zion Williamson se farcit toute l’équipe des Bulls en une action, le vrai taureau c’est lui

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui tout ce qu’il faut pour kiffer. Du dunk, du shoot décisif, du caviar, de la bombe de loin… régalez-vous.

#10 : pour bien débuter, un petit alley-oop de Kyrie Irving pour DeAndre Jordan, qui conclut en mode Lob City.

#9 : quand on est rookie, claquer un dunk sur un adversaire est un sentiment très plaisant. Encore plus quand on dunke sur un All-Star. Isaac Okoro sur Domantas Sabonis, c’est oui !

#8 : les Raptors n’ont pas vu le jour face aux Pistons cette nuit, mais ça n’a pas empêché Kyle Lowry de marquer une prière de très très loin.

#7 : Luka Doncic n’a pas joué pour les Mavs, mais Kristaps Porzingis était là pour faire le show.

#6 : si vous aimez le caviar, vous allez aimer l’inspiration de Dennis Schroder.

#5 : Draymond Green pour Stephen Curry, du grand classique. Mais c’est surtout la finition qui est folle.

#4 : pour la 73e fois de la saison, Miles Bridges conclut un alley-oop avec une extrême violence. Il peut remercier Terry Rozier pour l’assist.

#3 : Joel Embiid, avec des cojones XXL pour la troisième place.

#2 : Dame Time prend la place de dauphin. -1, quelques secondes à jouer, step-back, ficelle, la base.

#1 : Zion Williamson est un grand malade, point barre.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.