Les Sixers font craquer le Jazz en prolongation : un Joel Embiid énorme, un money time controversé mais, surtout, 53 minutes de plaisir

Pour être MVP il vous faut faire des sorties qui marquent l’esprit et qui auront un impact le jour où les votants devront choisir le nom à mettre dans l’urne, et il semblerait que Joel Embiid vient de respecter à la lettre cette condition. Le pivot a peut-être réalisé son plus gros match de l’année, et Dieu sait s’il y en a eu, plantant 40 points sur la tête de la meilleure équipe de la Ligue et sur Rudy Gobert, l’un des favoris pour le trophée du Défenseur de l’Année, avec 19 rebonds et en prime le tir du parking pour égaliser et forcer l’overtime. C’est ce qu’on appelle du boulot bien fait.

Les deux meilleures équipes des deux conférences respectives se retrouvaient cette nuit pour un choc immanquable. Pour leur dernier match de la première partie de la saison, les deux équipes n’ont pas déçu et se sont livrées une bataille qui ont comblé toutes les attentes. Des grosses perfs, des tirs clutchs, une prolongation et des décisions arbitrales qui ont enflammé la twittosphère, tout ce qu’on recherche en soi dans ce genre de match. Et s’il fallait résumer en deux mots cette rencontre, les voici : JOEL, et EMBIID. Le pivot camerounais n’a fait qu’une bouchée de Rudy Gobert en sortant un match à 40 points, 14/27 au tir, et 19 rebonds, comme il ne fait qu’une bouchée d’absolument tout le monde cette saison, une prestation bien sale qui fera probablement son petit effet au moment de choisir le MVP puisque l’affreux Jojo affrontait tout de même la troisième meilleure défense de la Ligue et devait se farcir en adversaire direct un double-DPOY et favori cette saison pour aller faire le triplé. Mais le Camerounais n’a peur de rien :

“Comme vous avez pu le constater ce soir, je suis effrayé par Rudy Gobert”.

Une petite touche d’ironie et surtout du beau trashtalking pour le pivot qui a clairement montré qu’absolument personne n’est en mesure de l’arrêter cette année, même pas Marc Gas(l)ol. Et comme si ça ne suffisait pas, Joel Embiid a par ailleurs été ultra clutch et a sorti son équipe d’une défaite qui leur semblait pourtant promise. 14 points pour le pivot dans le quatrième quart-temps, dont un 3-points pour prendre la tête à trois minutes de la fin du match puis après quelques lancers-francs et lay-ups par-ci par-là… LE tir du match, une nouvelle bombe du parking, à 6,5 secondes du buzzer final, pour égaliser et forcer la prolongation.

Un overtime qui sera finalement dominé par Philly, dans le sillage d’un Tobias Harris qui, en toute discrétion, renverra le Jazz dans l’Utah la tête baissée en inscrivant onze des treize points de son équipe en OT. Le Jazz n’avait plus la force de résister et le coup de chaud d’Harris fut la balle de trop, grosse victoire des Sixers qui s’imposent face à la meilleure équipe de la Ligue et peuvent partir en break le devoir accompli. Un repos mérité pour une équipe qui s’est réinventée après une saison 2019/2020 bien crados et qui est de retour dans les hauteurs de l’Est, avec dans ses rangs un candidat plus que favori au titre de MVP.

JOEL EMBIID TROP CLUTCH !!!!!pic.twitter.com/yyDSonUZpM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2021

Le Jazz peut s’en vouloir ou en vouloir aux arbitres, peu importe, ils ont laissé échapper une victoire qui leur tendait les bras et qu’ils méritaient quand on regarde la physionomie du match. Dans l’une des salles les plus imprenables de la Ligue, les hommes de Quin Snyder ont joué leur jeu et ont déroulé pendant la majeure partie de la rencontre et après avoir pris le lead en début de premier quart, le Jazz ne le lâchera plus jusqu’à un tir lointain de Mike Scott à neuf minutes du buzzer final. Utah mènera même de 13 points et gardera en général une avance d’une dizaines de points d’avance toute la rencontre, mais la rentrée de Dwight Howard, oui, oui, LE Dwight, va tout changer en début de dernier quart et le pivot va inscrire 6 points d’affilée, dont un… 3-points swish come Shaquille O’Neal, pour remettre son équipe à une possession du Jazz. Les deux équipes vont ensuite se rendre coup pour coup avant d’arriver durant le money time au moment fatidique où plusieurs décisions arbitrales vont faire parler d’elles. Une étrange faute offensive sifflée contre Donovan Mitchell, un call chelou sur un sauvetage de Royce O’Neale qui aurait donné un lay-up facile à Spida (pour explication : la balle touche l’arbitre en dehors des lignes de touche et par réglementation c’est bien… balle aux Sixers), puis l’expulsion de Mitchell en prolongation pour avoir protesté, bref plusieurs calls très limites qui ont bien mis le seum aux joueurs et à la fanbase du Jazz. Clairement, Utah avait la rencontre dans les mains mais un Embiid trop fort et des arbitres pas en forme ont fait basculer la rencontre mais voilà, le match s’est joué sur 53 minutes et en aucun cas les 76ers auraient dû revenir dans le match. La prolongation du Jazz est d’ailleurs très mal gérée et on a senti une équipe qui avait déjà jeté l’éponge, pensant déjà aux déclarations à faire après match pour fustiger les hommes en noirs et blancs. Et tiens, ça n’a pas manqué, puisque Donovan Mitchell et Rudy Gobert ont sorti le sel et risquent de se retrouver avec des amendes de 25K demain matin au réveil :

“Ça devient vraiment p*tain de ridicule (ndlr : en parlant des décisions arbitrales). J’en ai marre, on en a tous marre. C’est quelque chose, ça me fout en rogne. » -Donovan Mitchell “C’était trop évident ce soir, ça ne peut pas être si évident. Depuis que je suis dans la Ligue, on n’a pas les coups de sifflets que les autres ont, je n’arrive pas à avoir ces calls que tout le monde a dans cette p*tain de Ligue. J’espère qu’ils regarderont le match en rentrant chez eux et qu’ils auront honte. » – Rudy Gobert

"We won this game in my personal opinion. … It's getting f—ing ridiculous." Donovan Mitchell after getting ejected vs. the 76ers: pic.twitter.com/sSTquZuu2n — SportsCenter (@SportsCenter) March 4, 2021

Des déclarations à chaud et à sang même si on comprend la frustration du Jazz. Pas besoin de se mettre dans tous ses états non plus, la saison est longue et, défaite ou pas, Utah possède le meilleur bilan de la Ligue après cette première partie de saison. Cette équipe a du cœur et il faudra apprendre de cette défaite pour la suite de la saison car ce n’est la première fois que cette équipe lâche un match serré et… en Playoffs, ça ne pardonnera pas.

Hahaha Second time I get you T’d up lmao GG https://t.co/ovQxl2gdK0 — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) March 4, 2021

Joel Embiid a remporté son duel contre Rudy Gobert et continue son chemin vers le trophée de MVP. Personne n’a su arrêter le pivot Camerounais sur cette première partie de saison et on voit mal comment ça ne pourrait pas être le cas sur la deuxième. Allez, repos mérité Jojo.

Et la box score toute jolie c’est par ici !