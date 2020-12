K.C. Jones est mort à l’âge de 88 ans : une nouvelle légende des Celtics s’en va, avec 12 bagues de champion aux doigts

La nouvelle est tombée en plein Christmas Day. K.C. Jones, l’ancien Celtic, est décédé vendredi à l’âge de 88 ans. Possédant un palmarès long comme le bras avec une collection de bagues impressionnante, en tant que joueur mais aussi en tant qu’entraîneur, Jones était l’une des grandes figures de la franchise de Boston.

Les Celtics viennent de perdre une nouvelle légende. Après Tom Heinsohn il y a un mois et demi, c’est donc K.C. Jones qui a rejoint les cieux. Sans aucun doute, les deux auront de nombreuses discussions basket tout là-haut, car ils ont partagé de très grands moments ensemble. Comme Tommy, K.C. fut drafté en 1956 par les Celtics et était un membre de la dynastie verte des années 1960, qui a tout raflé sur son passage. Après deux titres NCAA à l’université de San Francisco aux côtés d’un certain Bill Russell et une médaille d’or olympique avec Team USA (1956), Jones a gagné huit titres NBA avec Boston (de 1959 à 1966), lui qui a assuré la mène pendant ces années victorieuses à travers notamment sa grosse défense. Sur la liste des joueurs ayant remporté le plus de bagouzes dans l’histoire de la NBA, K.C. Jones est tout simplement troisième derrière Russell et Sam Jones (deux Celtics avec respectivement onze et dix titres en tant que joueur). Bref, un vrai winner, qui a donc gagné à tous les niveaux. Des mecs qui possèdent un titre NCAA, un titre NBA et un titre olympique, ça ne court pas les rues puisqu’ils ne sont que huit dans ce cercle VIP. Parmi eux ? Du Russell, du Magic Johnson, du Michael Jordan ou encore du Anthony Davis.

Et comme si ça ne suffisait pas, K.C. Jones a également agrandi sa collection de bagues dans le costume d’entraîneur. D’abord en tant qu’assistant avec deux titres, un aux… Lakers en 1972 et un autre avec les Celtics en 1981, où il secondait le head coach Bill Fitch. Au départ de ce dernier en 1983, Jones a pris les commandes de l’équipe de Boston, portée par Larry Bird, Kevin McHale et Robert Parish. Il avait un sacré matos à sa disposition et parfois, la seule chose qu’il devait faire, c’était apprécier la greatness de Larry et les autres, mais le succès fut immédiat pour lui. Dès sa première saison en tant qu’entraîneur principal, il a terminé au sommet, les Celtics remportant les mythiques Finales NBA 1984 face aux Lakers. Deux années plus tard, nouveau titre pour Boston, les Verts de 1986 étant encore considérés aujourd’hui comme l’un des meilleurs collectifs de l’histoire. Jones aurait même pu ajouter deux titres supplémentaires mais son équipe est tombée contre les Lakers de Magic Johnson lors des Finales 1985 et 1987. La saison 1987-88, la seule où K.C. n’a pas remporté la Conférence Est en tant que coach de Boston, fut sa dernière sur le banc de Boston. Il a fait son entrée au Hall of Fame en 1989.

Au total, ça fait donc pas moins de 12 titres NBA pour cet homme respecté pour ses accomplissements basket, mais surtout respecté en tant qu’homme pour son côté gentleman. Rest in Peace K.C. Jones.

