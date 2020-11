Tom Heinsohn est décédé à l’âge de 86 ans : les Celtics perdent une véritable légende, that’s a terrible call

Le monde du basket et plus particulièrement la Celtics Nation sont en deuil. À 86 ans, le légendaire Tom Heinsohn s’est éteint et laisse derrière lui un grand vide dans la franchise de Boston. Joueur, coach, puis commentateur des Verts, il faisait partie des meubles. Triste.

C’est le genre de nouvelle qui plombe l’ambiance. Alors que la prochaine saison NBA va bientôt commencer, on n’entendra plus Tom Heinsohn au micro en matant un match des Celtics sur le League Pass. On n’entendra plus les « that’s a terriiiiible call », les « this is ridiculous » ou encore les « come ooooon ». Oui, l’objectivité très subjective de Tommy nous manquera beaucoup, lui qui a commenté les rencontres de son équipe de cœur pendant de longues années. Dans la deuxième partie des années 1960 déjà, et puis ensuite après avoir quitté son poste de coach des Celtics en 1978. Parce que oui, si Tom Heinsohn était aux yeux des fans NBA actuels avant tout un commentateur à part dans le paysage de la Grande Ligue (question de génération), il était beaucoup plus que ça. Évidemment, quand on pense à la mythique franchise de Boston, les noms de Bill Russell et Larry Bird sont les premiers qui viennent en tête mais Tommy n’est pas très loin derrière. On parle là du Celtic ultime. Un homme qui a participé, sous différentes casquettes, à l’ensemble des 17 titres des Celtics ! Huit en tant que joueur entre la fin des années 1950 et le milieu des années 1960, avec six participations au All-Star Game, un titre de Rookie de l’Année (devant… Bill Russell), trois saisons à plus de 21 points de moyenne et un Game 7 d’anthologie face aux St. Louis Hawks lors des Finales NBA 1957 (37 points, 23 rebonds, tranquille), deux en tant qu’entraîneur (1974, 1976) avec une récompense de Coach de l’Année en prime, et les sept autres en tant que commentateur, dans les années 1980 jusqu’en 2008. Ça vous place un homme.

Intronisé au Hall of Fame en 1986, en tant que joueur ET coach s’il vous plaît (seulement trois autres ont eu cette distinction avant lui), Tom Heinsohn a donc tout connu avec Boston et les fans des Celtics pourront se rappeler au bon souvenir de ce grand bonhomme en regardant le plafond du Garden, où flotte son maillot floqué du numéro 15. Tommy est tout simplement synonyme avec la franchise de Beantown, mais son impact dépasse les frontières de Boston. Car en plus de tout ça, Heinsohn a également joué un rôle très important dans la formation de l’union des joueurs (aujourd’hui NBPA) afin de défendre les droits de ces derniers. La NBPA ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans Tommy, considéré comme « l’un des pères fondateurs ». Il suffit de lire le communiqué du syndicat suite à son décès pour s’en rendre compte. Heinsohn a succédé à Bob Cousy pour devenir le deuxième président de la NBPA de 1958 à 1966, ainsi « qu’un pionnier du player empowerment » qui a notamment poussé en faveur de la Free Agency malgré les critiques, tout en aidant à mettre en place un régime de retraite pour les joueurs. En clair, il a posé des bases pour les générations futures. Elles peuvent lui dire merci.

Tom Heinsohn, c’est tout ça. Une véritable légende des Celtics, un champion NBA, un basketteur talentueux qui donnait tout sur un parquet, un grand coach, un commentateur unique et un pilier dans l’évolution des droits des joueurs. Maintenant, il peut se reposer un peu, et regarder les prochaines saisons des Celtics de tout là-haut.

