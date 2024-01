Propriétaire des New York Knicks (et des Rangers en NHL), James Dolan est dans la tourmente : il est accusé d’agression sexuelle, pour des faits remontant à une dizaine d’années.

Selon Baxter Holmes d’ESPN, qui se base sur la plainte déposée à la Cour de district des États-Unis pour le district central de Californie, une femme originaire du Tennessee – Kellye Croft – accuse James Dolan de l’avoir agressée sexuellement en 2013, quand elle était massothérapeute.

Croft aurait rencontré Dolan pendant une tournée du groupe de rock “Eagles”, pour qui elle travaillait à l’époque. James Dolan, qui possède également son propre groupe de musique, a participé à celle-ci en réalisant la première partie des différents concerts. C’est durant cette tournée que Dolan aurait forcé Croft à avoir des relations sexuelles non consenties.

James Dolan faces a lawsuit alleging sexual assault and trafficking of masseuse Kellye Croft in 2013, alongside accusations against Harvey Weinstein, per @JoePantorno

(Via https://t.co/fK3HiQUdE3) pic.twitter.com/iG96XHOeis

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 16, 2024

En plus de ça, Kellye Croft accuse James Dolan de l’avoir poussé dans les mains très sales d’Harvey Weinstein, célèbre producteur d’Hollywood qui a pris 23 ans de prison en 2020 pour violences sexuelles sur une centaine de femmes (et 16 ans de prison en 2023 pour un autre viol). Au début de l’année 2014, toujours dans le cadre de la tournée, Dolan aurait payé une chambre d’hôtel à Croft du côté de Beverly Hills, où se trouvait Weinstein. Kellye Croft aurait alors été victime d’une nouvelle agression sexuelle de la part du producteur.

L’avocat de James Dolan a nié l’ensemble des faits.

“Les accusations concernant Mr. Dolan sont sans fondement. Kellye Croft et James Dolan étaient amis. […] Ces accusations ne sont que des représailles de la part d’un avocat qui a perdu plusieurs affaires contre Mr. Dolan, et qui ne peut pas gagner contre lui. Mr. Dolan a toujours vu Ms. Croft comme une bonne personne et est surpris par ses accusations.”

Proche d’Harvey Weinstein, personnellement mais aussi professionnellement, James Dolan aurait indiqué à Kellye Croft après la prétendue agression de 2014 que Weinstein possédait “une personnalité troublante avec de sérieux problèmes”. Quelques années plus tard, Dolan a déclaré qu’il ignorait tout des agressions sexuelles réalisées par son ami…

__________

Source texte : ESPN