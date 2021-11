Ricky Rubio a activé le mode FIBA contre les Knicks : 37 points, 10 passes à 8/9 de loin, depuis quand Steph Curry est Espagnol ?

Dans une des belles affiches de la nuit, les Cavs sont allés chercher la victoire sur le terrain des Knicks. Le grand héros du jour ? Ricky Rubio.

Pour voir la box score du match de Ricky – Curry – Rubio, c’est juste ici.

Le Madison Square Garden est la Mecque du Basket, un lieu unique pour tous les amoureux de la balle orange et une salle qui a souvent permis des performances extraordinaires. Jordan, Kobe, Reggie Miller, Curry, LeBron, Melo : combien ont sorti des matchs de légende dans cette arène ? Cette nuit encore, l’extraordinaire était le mot d’ordre et lorsqu’il croise l’improbable, la magie du basket prend une autre dimension. Ricky Rubio contre les Knicks ? 37 points, 10 passes à 8/9 du parking en… 31 minutes ! Appelé rapidement à prendre le relai d’un Collin Sexton blessé au genou, le magicien espagnol a sorti la totale. Sa vision du jeu et sa gestion du tempo sont toujours aussi valuables mais il a cette fois ajouté le gros arsenal offensif pour aller avec. Fini le simple meneur gestionnaire qui sort du 10 points, 8 passes, là c’était la star de l’équipe d’Espagne qui était sous nos yeux, un joueur qui fait flipper n’importe quelle nation dès lors qu’il active le mode FIBA. Son troisième quart-temps est juste in-croy-able. Totalement en feu et dans la zone, il va dégoûter à lui seul ou presque toute l’équipe de New York et lancer le run qui offrira la victoire aux Cavs. À ses côtés, un Evan Mobley « ROYesque » (26 points, 9 rebonds, 5 passes à 11/15 !) et un Jarrett Allen qui confirme sa forme du moment avec un nouveau gros double-double et une défense toujours aussi sérieuse. Malgré une infirmerie bien remplie, les feux semblent au vert en ce moment du côté de l’Ohio.

Après avoir parlé des Cavs, on va quand même mentionner un peu les copains de Big Apple. Favoris avant le début de cette rencontre, les Knicks ont trop soufflé le chaud et le froid pour espérer arracher la victoire. Totalement dépassés par la tempête Rubio dans le troisième quart-temps, ils ont ensuite tenté de refaire leur retard mais Cleveland a su répondre collectivement pour éteindre un Garden qui n’aura pas eu le temps de monter en température. Pas de miracle pour Evan Fournier, qui avait débuté le match en fusion (11 points en premier quart) mais qui est vite rentré dans le rang (15 points à 5/13) comme la plupart de ses coéquipiers. Prochain rendez-vous pour les protégés de Tom Thibodeau : un déplacement en back-to-back sur le terrain de Philly.

Ricky Rubio nouveau prince de New York, c’est une phrase qu’on ne pensait pas écrire ! Bien aidé par ses deux twin towers, le meneur ibérique a claqué son record en carrière et il est tout simplement le premier joueur de l’histoire de la NBA à sortir un 30/10 avec huit tirs du parking en sortie de banc. Ça valait bien un petit compliment d’une vieille connaissance de Cleveland !