Ivica Zubac (Clippers) absent un mois pour une blessure au mollet !

Après avoir ressenti une douleur au mollet droit ce samedi face aux Grizzlies, Ivica Zubac a été réexaminé. Le verdict est tombé et il est rude pour le pivot croate : quatre semaines d’absence minimum alors que les Clipps étaient lancés. Décidément, les Grizz’ portent vraiment la poisse…

Tout semblait rouler pour les Clippers : 9 victoires en 11 matchs, le All-Star Weekend 2026 dans leur nouvelle salle, et un 5 majeur – Harden, Mann, George, Kawhi, Zubac – qui fonctionnait très bien. Mais les blessures ne sont jamais loin à Los Angeles et cette fois-ci, c’est donc Ivica Zubac qui est concerné.

Clippers center Ivica Zubac will be re-evaluated in four weeks due to a calf strain.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 17, 2024

Il ne faut pas sous-estimer l’absence – pour un mois – de Zubac, qui risque de faire mal aux Voiliers. Ils devront se reposer sur Daniel Theis et Mason Plumlee en son absence.

“On doit juste s’ajuster… Maintenant Mase (Mason Plumlee, ndlr) et Daniel Theis ont un plus gros rôle et de plus grosses responsabilités. C’est différent parce qu’on est habitués à avoir Big Zu sur le terrain. Il a toujours été fiable et a toujours été un ironman, toujours disponible. Donc ne plus l’avoir pour autant de temps, ça va être dur pour nous.” – Tyronn Lue

Cette saison, Ivica Zubac est presque en double-double de moyenne avec 12,4 points et 9,4 rebonds. Mais surtout, on connaît l’importance d’un intérieur pour le pick-and-roll avec James Harden et Zu fonctionne très bien avec le meneur. Non seulement pour Harden, mais aussi pour tous les coéquipiers qui profitent des espaces créés. C’est un bon passeur pour son poste en particulier sur short-roll donc il peut exploiter les décalages. Paul George en parlait il y a quatre jours pour expliquer sa bonne forme récente.

Défensivement, Ivica Zubac apporte beaucoup aussi, notamment dans la protection du panier. Lorsqu’il est sur le terrain, les Clippers encaissent 3,9 points de moins pour 100 possessions. C’est aussi lié au fait que ses remplaçants Theis et Plumlee ne sont pas aussi bons dans ce secteur. Bref vous l’avez compris, dans l’ombre des stars, Zu est un pilier de la réussite des Clippers.

Coup dur pour les Clippers, qui perdent leur pivot titulaire alors que tout allait pour le mieux. Il devrait revenir dans un mois en espérant que le momentum positif continue pour Los Angeles.

Sources texte : The Athletic / Los Angeles Times