Récemment entré dans le top 100 des scoreurs les plus prolifiques de l’histoire, Paul George monte un peu plus dans les classements all-time. Face au Thunder, il a non seulement porté son équipe dans le money-time mais est aussi devenu le 12e shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire.

Paul George a été énorme face à son ancienne équipe. Avec 38 points à 15/24 au shoot et en particulier 6/12 à 3-points, il a maté les jeunes du Thunder en nous claquant un money-time de folie. 18 points dans le seul quatrième quart face à une équipe très embêtante. Grâce à ce très beau 6/12 de loin, il a dépassé Paul Pierce dans le ranking pour passer 12e, et a en ligne de mire un beau panel.

Congrats to @Yg_Trece of the @LAClippers for moving into 12th all-time in 3-pointers made! pic.twitter.com/IeZjNac3c5

— NBA (@NBA) January 17, 2024

WHAT A SEQUENCE FOR PAUL GEORGE 🔥 pic.twitter.com/x42wiT7yY3

— NBA on TNT (@NBAonTNT) January 17, 2024

À “seulement” 33 ans, PG a clairement le temps pour faire sa place dans le top 10. Son niveau n’a pas l’air de vouloir décliner pour l’instant et l’ailier des Clipps semble encore avoir de beaux jours devant lui pour grimper (avant d’avoir un potentiel rôle de 3 & D en fin de carrière grâce à ses qualités de shooteur). De plus, l’augmentation du nombre de 3-points à travers la Ligue devrait aussi continuer.

Le trio Jamal Crawford – Jason Terry – Vince Carter doit sentir un souffle chaud sur sa nuque. S’il évite les blessures, Paul George devrait les dépasser dès la saison prochaine puisqu’il lui manque environ 150 tirs primés. Même la place de Reggie Miller n’est pas assurée quand on voit le rythme de notre génération.

De son côté, James Harden (22e scoreur all-time depuis cette nuit) est troisième de ce classement et Ray Allen doit commencer à faire des cauchemars de step-back à 3-points. Il lui en reste 126 pour passer deuxième et se caser tranquillement derrière l’intouchable Andre Robertson Stephen Curry.

Les achievments de Paul George commencent à se matérialiser. Il lui manque seulement la bague pour ponctuer une magnifique carrière. Et pourquoi pas cette année ? Une bague pour lui, Russ et Ramesse, l’histoire serait belle.