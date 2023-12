La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Pour Tom Thibodeau, Jalen Brunson ne reçoit pas assez de coups de sifflet de la part des arbitres. Et il en marre ! “Ce sont des fautes, ça me fatigue” a déclaré le coach des Knicks après la défaite à Orlando.

Tom Thibodeau walked out of his postgame press conference after voicing his frustration about non calls on Jalen Brunson’s drives. The coach said he’s been sending examples to the league.

“Those are fouls. I’m sick and tired of it.”

— Stefan Bondy (@SbondyNBA) December 30, 2023

Touché au genou, le pivot Charles Bediako va rater entre six et huit semaines. Il était sous contrat two-way avec les Spurs mais ces derniers ont décidé de le couper. (Source : Chris Haynes)

