Nous sommes le 30 décembre, et qui 30 décembre dit anniversaire de LeBron James. Le King et les Lakers se déplacent ce samedi chez les Minnesota Timberwolves, leaders de l’Ouest. Et avec ça, on aura droit à cinq autres matchs. Envoyez le programme !

Le programme de la nuit :

23h : Jazz – Heat

0h : Pistons – Raptors

1h : Pacers – Knicks

2h : Bulls – Sixers

2h : Wolves – Lakers

2h30 : Warriors – Mavericks

Le match à ne pas rater : Wolves – Lakers

Si LeBron James et Anthony Davis sont officiellement listés comme “incertain”, on les voit mal rater ce choc contre la meilleure équipe de l’Ouest. Le duo voudra plutôt profiter de l’occasion pour rappeler à tout le monde que les Lakers peuvent battre n’importe quel adversaire, eux qui ont réussi à s’imposer récemment sur le parquet du Thunder derrière un LeBron en 40-7-7. Mais en face, les Wolves ne se laisseront pas faire. Anthony Edwards et les Loups (potentiellement privés de Karl-Anthony Towns) voudront montrer que leur victoire face aux Lakers il y a une semaine n’était pas un accident, même si LeBron était absent. Rendez-vous à 2h, ça va envoyer !

Mais aussi…

Sur quatre victoires de suite, le Heat voudra enchaîner à Utah.

Les Pistons sont à 48 minutes du record de la lose. Vont-ils le faire ?

Tyrese Haliburton vs Jalen Brunson, téma le duel de meneurs.

Toujours pas de Joel Embiid face aux Bulls, it’s Andre Drummond time !

Luka Doncic potentiellement absent, ça arrangerait bien des Warriors en galère.

Les Français de la nuit

Et si Killian Hayes mettait le game-winner pour sauver les Pistons de la honte ?

Rudy Gobert devrait croiser la route d’Anthony Davis.

Evan Fournier sait déjà qu’il ne jouera pas à Indiana.

Nico Batum va faire son retour contre les Bulls après plusieurs matchs d’absence.

Et en G League