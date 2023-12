Les 10 pires équipes de l’histoire de la NBA, par bilan

Les Pistons sont à deux doigts du fond ultime des chiottes de l’histoire des sports US, puisqu’ils peuvent battre le record de défaites à la suite des quatre ligues majeures confondues. Pour ce qui est du basket, on vous propose aujourd’hui d’ouvrir le bouquin d’histoire et d’aller voir qui sont les pires équipes ayant foulé les terrains.

Avant qu’on commence, parlons très brièvement des Providence Steamrollers. Cette équipe qui a joué au tout début de l’histoire de la NBA (alors encore nommée BAA) est classée 5e dans la liste des pires équipes – en termes de bilan – de l’histoire de la Ligue. L’époque et le nombre de matchs moins nombreux fait que nous choisissons de l’enlever, pour laisser place aux équipes de “l’ère moderne” de la NBA.

Aussi, vous vous doutez bien que ce classement parlera des Pistons de cette année. Si la saison n’est pas encore finie, nous avons choisi de prendre le pourcentage de victoire, bien que tout reste possible pour les pauvres fans de Detroit. En cas d’égalité, la pire défense est placée en avant, dédicace aux flemmards. Voilà, on est tarpi désormais !

10 – Vancouver Grizzlies, 1998-99 : 8-42, 16% de victoires

Un gros lock-out pour cette saison 98-99, donc 32 matchs qui sautent. Ce qui n’empêche pas les Grizzlies, alors à Vancouver, de se prendre dérouillées sur dérouillées. Un groupe de joueurs très mauvais, malgré la présence d’un certain Shareef Abdul-Rahim qui pondra mine de rien sa meilleure saison statistique en carrière, avec 23 points de moyenne.

9 – Atlanta Hawks, 2004-05 : 13-69, 15,9% de victoires

Après avoir connu la joie éternelle du côté des Lakers, Tyronn Lue s’est aussi offert une saison un peu glauque dans sa carrière. En 2004-05, il fait partie de l’équipe des Hawks qui s’est faite bourriner par toute la NBA, à quelques exceptions près. Des blow-out à ne pas savoir qu’en faire, et une défaite chez les champions en titre de Detroit avec seulement… 68 points marqués. La lose.

8 – New Jersey Nets, 2009-10 : 12-70, 14,6% de victoires

La catastrophe. La pire saison de l’histoire des Nets. Et pour la première année aux manettes de Mikhail Prokhorov, milliardaire Russe qui venait de racheter la franchise, prétexte parfait à un déménagement du côté de Brooklyn. Là encore, faut se mouiller la nuque devant les résultats, ça grouille de belles branlées.

7 – Los Angeles Clippers, 1986-87 : 12-70, 14,6% de victoires

Une saison pourrie, mais vous commencez sans doute à capter. Deux des joueurs importants du groupe d’alors, Norm Nexon et Marques Johnson, sont blessés. Ce qui va donner une boucherie : 115 points de moyenne encaissés, tout le monde s’éclate à Los Angeles quand c’est pour venir maraver les Voiliers.

6 – Denver Nuggets, 1997-98 : 11-71, 13,4% de victoires

Bill Handzik vient de débarquer sur le banc des Nuggets. Ils ont bien réussi leur fin de saison, puisque le début est “Pistonesque” si l’on peut se permettre. 11 défaites de suite pour commencer la régulière, puis une série de 23 un peu plus tard. Au final, après 40 matchs… un bilan de 2-38 ! Detroit peut encore tomber plus bas, au niveau de Denver. Bien sûr, Handzik s’est fait renvoyer, faut pas déconner.

5 – Dallas Mavericks, 1992-93 : 11-71, 13,4% de victoires

Nous n’en avons pas parlé, mais les Mavericks possèdent deux places dans ce classement, avec une saison à 13-69 en 1993-94… et une autre à 11-71, juste avant en 1992-93. Fat Lever est blessé pour la saison, et le rookie en qui tout le monde place ses espoirs à Dallas, Jim Jackson, refuse de jouer à cause d’une embrouille contractuelle. Il n’arrivera qu’en mars et jouera plutôt bien (16 points de moyenne), mais le mal est fait : 2 victoires en 30 matchs pour commencer la saison, impossible à rattraper.

4 – Philadelphie Sixers, 2015-16 : 10-72, 12,2% de victoires

Record de la série de défaite la plus longue des Sports US, avec 28 de suite. Joel Embiid absent pour la deuxième saison consécutive. Un groupe à vous faire chialer de nullité. Les Sixers ont dépassé beaucoup de limites durant la saison 2015-16. Ils ont certes eu le premier pick à la Draft, mais il s’agissait d’un certain… Ben Simmons. Un bien pour un gros mal ? Pas si sûr.

3 – Philadelphie Sixers, 1972-73 : 9-73, 11% de victoires

Une moyenne de 116 points encaissés par match. En gros, des branlées à chaque fois. La fin de saison a évité un gros massacre : après 62 matchs, les Sixers pointaient à 4-58. Le bilan de 9-73 reste d’ailleurs aujourd’hui le pire de l’histoire pour une saison à 82 matchs. À la fin de cette tragique aventure, les journaux locaux ont même donné le surnom de “Nine and 73-ers” à l’équipe, symbole s’il en fallait encore un de sa nullité.

2 – Charlotte Bobcats, 2011-2012 : 7-59, 10,6% de victoires

Considérée aujourd’hui comme la pire équipe de l’histoire de la NBA sur une saison complète, les Bobcats de Charlotte incarnent la défaite. Les deux rookies parachutés dans ce bazar à l’époque se nomment alors Bismack Biyombo et Kemba Walker, tandis que Boris Diaw est aussi de la partie. Un gros caca au fond des WC, et des huées à chaque match joué à domicile. Le bouquet sur la cerise dans le verre à moitié pas rempli ? La troupe finit la saison par une série de 23 défaites. La classe.

1 – Detroit Pistons, 2023-24 : 2-28, 5,6% de victoires (série en cours)

Un ratio de victoires égal à celui d’un joueur Fortnite qui n’a jamais maitrisé la construction. 121 points encaissés en moyenne, malgré un regain de niveau ces dernières rencontres. Une nullité globale telle que même les Spurs ont parfois paru à un niveau très largement supérieur malgré leurs défaites à la pelle. Un groupe sans jeu, sans idée, sans d’âme. Cade Cunningham tout seul. Rien à retenir, rien. Sauf cette série historique, qui pourrait devenir la plus mauvaise de l’histoire des sports US très prochainement.

Source : Landofbasketball.com