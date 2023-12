Goran Dragic prend sa retraite !

Goran Dragic et la NBA, c’est terminé. On apprend ce samedi que le meneur slovène – aka le Dragon – raccroche officiellement les sneakers après 15 saisons dans la Grande Ligue.

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic. Goran Dragic était sans club depuis son dernier passage aux Milwaukee Bucks et même s’il y avait encore des (petites) rumeurs sur un possible retour à Miami, le Slovène a finalement décidé de dire stop.

After 15 NBA seasons, Goran Dragic is retiring and will play a farewell game in Slovenia in August. The one-time All-Star and Most Improved Player of the Year played 946 NBA games for the Heat, Suns, Rockets, Raptors, Nets, Bulls and Bucks. pic.twitter.com/YaRNqmprn3

Arrivé en NBA en 2008 en tant que 45e choix de draft, Goran Dragic est passé par Phoenix, Houston, Miami, Toronto, Brooklyn, Chicago et enfin Milwaukee. Il s’était révélé individuellement lors de son deuxième passage chez les Suns, décrochant notamment un titre de MIP en 2014 ainsi qu’une place dans la All-NBA Third Team après une campagne en 20 points et 6 passes. Mais c’est bien à Miami qu’il a connu ses meilleures années, avec une première sélection au All-Star Game (2018) et une participation aux Finales NBA dans la bulle en 2020, durant lesquelles il s’était malheureusement blessé.

À tout ça, il faut évidemment ajouter ses exploits en sélection nationale. Parmi eux, il y a l’EuroBasket 2017, où Goran Dragic avait véritablement enclenché le mode Dragon pour porter la Slovénie vers le titre suprême en compagnie d’un tout jeune Luka Doncic. On rappelle qu’avant la NBA, entre 2004 et 2008, Dragic avait aussi évolué dans le championnat slovène (qu’il a remporté) ainsi qu’en Espagne.

On se souviendra de Goran Dragic comme d’un battant sur les terrains, comme d’un joueur intelligent et surtout comme d’un meneur hyper talentueux. Bien avant Luka, c’est le Dragon qui représentait magnifiquement la Slovénie. Il y sera justement honoré en août prochain, lors d’un jubilé bien mérité.

