Fêtant son 39e anniversaire en ce 30 décembre 2023, LeBron James ne ralentit toujours pas sur les parquets NBA. Le King réalise une nouvelle campagne XXL pour sa 21e saison dans la Grande Ligue, repoussant sans cesse les limites du possible. Sachez que seulement cinq autres joueurs de l’histoire NBA ont joué aussi longtemps que LeBron, mais aucun d’entre eux n’était aussi dominant que James aujourd’hui. Bien au contraire, ils étaient presque tous en pré-retraite.

Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Vince Carter, Kevin Willis et Robert Parish sont les cinq autres joueurs à avoir joué 21 saisons en NBA, en plus de LeBron James. Jetons un œil à leur production en comparaison au King. Spoiler, c’est pas du tout le même délire.

Dirk Nowitzki

Nombre de matchs joués en saison 21 : 51 dont 20 comme titulaire, 15,6 minutes par match

Stats : 7,3 points, 3,1 rebonds, 0,7 passe à 35,9% au tir (31,2% à 3-points)

Homme d’une seule franchise (Dallas), Dirk Nowitzki détient le record du plus grand nombre de saisons jouées sous les mêmes couleurs : 21. Ce qu’on retiendra de son ultime campagne NBA ? Son dernier match – rempli d’émotion – devant son public de Dallas, son panier pour dépasser Wilt Chamberlain au classement all-time des scoreurs, et sa 14e participation au All-Star Game. Des beaux moments au milieu d’une saison globalement galère pour Dirk, entre blessures, défaites, et faible production statistique. Nowitzki l’a dit lui-même, il aurait mieux fait d’arrêter plus tôt : “Bien sûr, il y a eu des highlights, mais on n’était pas très bons, et je ne pouvais même plus bouger correctement”. Vous l’avez compris, Dirk faisait plus que jamais son âge, lui qui avait alors dépassé les 40 balais. Cette dernière saison lui a néanmoins permis de côtoyer Luka Doncic et de lui passer le relais en tant que nouveau franchise player de Dallas.

Kevin Garnett

Nombre de matchs joués en saison 21 : 38 dont 38 comme titulaire, 14,6 minutes par match

Stats : 3,2 points, 3,9 rebonds, 1,6 passe à 47% au tir

Devenu une superstar à Minnesota, Kevin Garnett a terminé sa carrière là où tout a commencé pour lui. Mais son ultime campagne NBA (en 2015-16) a été gâchée par une blessure au genou droit qui l’a fait rater l’ensemble de la deuxième partie de saison. Pas vraiment la fin qu’il avait imaginée, lui qui était revenu aux Wolves pour apporter leadership et intensité afin d’aider les jeunots Karl-Anthony Towns, Andrew Wiggins et Zach LaVine à accrocher les Playoffs. Après sa plus faible saison statistique en carrière, le tout au sein d’une équipe remportant seulement 29 matchs et donc avec un genou en vrac, Garnett a estimé qu’il valait mieux raccrocher les sneakers.

Vince Carter

Nombre de matchs joués en saison 21 : 76 dont 9 comme titulaire, 17,5 minutes par match

Stats : 7,4 points, 2,6 rebonds, 1,1 passe à 41,9% au tir (38,9% à 3-points)

Ancienne superstar qui a dû faire face à pas mal de blessures durant sa carrière, Vince Carter a su se réinventer pour établir un nouveau record de longévité en NBA (22 saisons au total). Durant son avant-dernière saison, à Atlanta en 2018-19, VC a apporté expérience, leadership et shoots à 3-points en sortie de banc, le tout à presque 42 ans (soit deux fois plus que Trae Young, drafté la même année). Il s’est même permis de lâcher quelques tomars, parce que Vinsanity quoi. Contrairement à d’autres, Carter a plutôt bien vieilli, même si sa production statistique était évidemment bien inférieure à ce qu’il pouvait proposer dans son prime, à Toronto ou New Jersey.

Kevin Willis

Nombre de matchs joués en saison 21 : 5 dont 0 comme titulaire, 8,6 minutes par match

Stats : 2,4 points, 1,6 rebond, 0,2 passe à 38,5% au tir

Symbole de longévité, Kevin Willis est arrivé en NBA en 1984 et a quitté la Grande Ligue en 2007. 23 années qui ont été coupées par une saison blanche pour cause de blessure (1988-89) et une première retraite (2005-06). Durant sa 21e et dernière saison, l’intérieur bodybuildé a signé aux Mavericks en fin de régulière pour jouer cinq petits matchs en sortie de banc, à l’âge record de 44 ans. Les statistiques sont aussi faibles qu’anecdotiques, mais Willis a surtout eu un accès privilégié à l’énorme choke de Dallas lors des Playoffs 2007, quand les Mavs ont été éliminés au premier tour par les Warriors version “We Believe” après avoir remporté 67 matchs en saison régulière.

Robert Parish

Nombre de matchs joués en saison 21 : 43 dont 3 comme titulaire, 9,4 minutes par match

Stats : 3,7 points, 2,1 rebonds, 0,5 passe à 49% au tir

Légende des Celtics, Robert Parish a terminé sa carrière NBA chez les… Bulls de Michael Jordan et Scottie Pippen (oui oui !) en 1997. Celui qui a pris sa retraite à 43 ans avec 1 611 matchs au compteur (record NBA) chauffait surtout le banc dans sa 21e saison : en régulière, il n’a participé qu’à la moitié des matchs de Chicago avec moins de dix minutes de jeu par soir, lâchant sa plus faible production statistique en carrière. Et en Playoffs, The Chief n’a eu droit qu’à deux petites apparitions. Mais cela ne lui a pas empêché d’ajouter une quatrième bague de champion à son palmarès avant de raccrocher officiellement les sneakers.

LeBron James

Nombre de matchs joués en saison 21 : 29 dont 29 comme titulaire, 34 minutes par match

Stats : 25,1 points, 7,6 rebonds, 7,4 passes à 53,9% au tir (41,2% à 3-points)

39 ans, 21 saisons dans les jambes, plus de 66 000 minutes en carrière (record), et toujours aussi fort. LeBron James continue de défier le temps en sortant des performances royales soir après soir cette saison. Le King réalise même sa meilleure campagne en carrière au niveau de l’adresse à 3-points, tout en restant un monstre de polyvalence. Juste fou ! Joueur le plus âgé de la NBA actuellement, LeBron a aussi profité de sa 21e saison pour remporter le NBA In-Season Tournament tout en étant nommé MVP du tournoi, et est devenu le premier joueur de l’histoire à atteindre la barre des 39 000 points en carrière. Où s’arrêtera-t-il ? Vu son niveau actuel, on se dit qu’il a encore de belles années devant lui. Et c’est bien ça le plus incroyable.

Si les gars qu’on vient de citer sont tous des monstres de longévité, il y a clairement LeBron James et puis il y a les autres. Que ce soit au niveau des stats, de l’impact, du niveau de jeu ou de la domination pure, le King est tout simplement dans une autre dimension. C’est la dimension LeBron, dans laquelle lui seul évolue.