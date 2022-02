Programme NBA : dix matchs au menu, des anciens et potentiels futurs MVP qui s’affrontent, mardi bonheur !

Dix matchs au programme cette nuit mais un seul thriller maintient tous les amoureux de basket en haleine : après la victoire des Pelicans contre les Rockets il y a deux jours… Qui remportera la revanche ? La réponse ce soir dès 2h du mat’.

# LE PROGRAMME DU MARDI 8 FÉVRIER 2022

1h : Sixers – Suns

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Sixers – Suns (1h) : les Bulls sont à deux défaites de suite. « Quel est le rapport » me diriez-vous ? Et bien c’est qu’ils ont perdu dimanche soir contre les Sixers d’un Joel Embiid à 40 points, 10 rebonds et 14/23 au shoot malgré les 45 points de DeRozan, avant de perdre ce lundi soir contre les Suns d’un Devin Booker à 38 points à… 14/23 au shoot, malgré les 38 points de DeRozan. Tiens, ça fait beaucoup de coïncidences pour beaucoup de joueurs qui sont très forts et qui ont tout à fait leur place dans la discussion pour le titre de MVP. Joel Embiid est particulièrement concerné par ce trophée et quand on veut le gagner c’est le genre de match qu’on entoure avec un surligneur car une victoire contre la meilleure équipe de la ligue avec un Embiid énorme c’est le genre d’évènement qui marque l’esprit des votants. Côté Suns on remarque souvent que Devin Booker envoie du lourd contre les plus grosses équipes et il a la main chaude en ce moment, alors on peut s’attendre à un énorme duel au scoring entre l’arrière des Suns et le pivot des Sixers. Le premier aura d’ailleurs moins d’adversité en défense puisque Matisse Thybulle est mis au repos pour une douleur à l’épaule. Bref on part sur un duel entre deux mâles alphas parmi les mâles alphas, et dans cette lutte pour la domination il n’en restera qu’un.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Nets – Celtics. On aurait pu avoir notre affiche de la soirée du côté de Brooklyn, on aurait même pu avoir un match pour les premières places à l’Est, mais au lieu de ça on a une lutte pour les premières positions du play-in de l’Est. En un mot : plaisir.

Un match qui sera d’ailleurs peut-être la neuvième défaite de suite des Nets alors ça vaut le coup d’œil, surtout pour ceux qui ont la haine contre les superteams.

Revanche entre les Pelicans et les Rockets après la défaite des Fusées ce dimanche soir. C.J. McCollum ne sera pas encore sur le terrain pour l’étrange volatile mais on imagine qu’ils auront à cœur de montrer à leur nouvel arrière qu’ils peuvent gagner contre le troisième pire bilan de la ligue.

Le duel entre les Bucks et les Lakers aurait dû être une affiche entre les deux favoris au titre au début de la saison. Aujourd’hui ça ressemble juste à un match entre une très bonne équipe et une équipe décevante, mais on a quand même les papilles qui frétillent devant un duel entre le King et le Greek Freak.

Plus de C.J. McCollum, Tony Snell et Larry Nance Jr. aux Blazers. Match de G League bien équilibré contre le Magic à prévoir ce soir.

Les Hawks doivent confirmer leur bonne dynamique malgré leurs deux défaites de suite en se rassurant contre les Pacers.

Ja Morant joue chez lui contre les Clippers. Donc Ja Morant joue. Donc must see TV.

Ce soir il ne faudra pas mettre son réveil trop tard parce que le programme commence sur les chapeaux de roues. Dès 1h on retrouve le gros choc de la nuit entre Jojo et D. Book, ça va envoyer du pâté avant de retrouver LeBron face à Giannis à 4h. On prévient donc son patron : demain l’humeur sera bonne d’avoir vu des dingueries toute la nuit mais les yeux seront injectés de sang de ne pas avoir dormi.