Zach Collins (Spurs) s’est blessé à la cheville

Aïe, voilà une histoire qui risque de ne pas arranger les Spurs. Lors du match face aux Blazers, cette nuit, Zach Collins s’est blessé à la cheville. Celui qui remplaçait Victor Wembanyama – ménagé – n’est pas revenu en jeu, et avec la gestion du rookie actuellement en vigueur, les Spurs vont devoir bricoler dans la raquette si la blessure nécessite du repos.

Gregg Popovich s’est voulu rassurant après le match, en indiquant au micro de Bally Sports San Antonio qu’il s’agissait à première vue d’une “légère” entorse. Mais celui qui était le meilleur marqueur du soir pour San Antonio avant sa blessure avec 17 points manquera assurément à son équipe.

Victor Wembanyama ne jouera pas les back-to-backs dans les prochaines semaines, Charles Bassey est out pour toute la saison et les Spurs risquent donc de devoir composer avec peu de solutions dans la raquette. Après la blessure de Zach Collins, Keldon Johnson, Dominick Barlow et Sandro Mamukelashvili se sont partagés les minutes au poste de pivot.

Cette blessure à la cheville est la première alerte pour Zach Collins cette saison, mais l’intérieur n’a pas été épargné lors de son début de carrière. A 26 ans, l’ancien de Portland a déjà connu entre autres une opération à la cheville gauche, une fracture au pied et des problèmes au niveau de l’épaule. Il fait partie de ces joueurs injury prone dont la moindre rechute inquiète forcément un petit peu plus que celles d’autres joueurs.

Pour Victor Wembanyama qui disait encore avant-hier être prêt à évoluer à tous les postes, le constat est simple, lors des prochaines semaines, c’est à celui de pivot qu’il sera responsabilisé. Depuis son passage au poste cinq, les statistiques du Français sont en hausse et contre Portland il y a quelques jours, il a réalisé l’un des meilleurs matchs de sa jeune carrière.

Les Spurs ont perdu 26 de leurs 31 matchs cette saison et l’absence de Zach Collins ne va rien arranger si elle devait se prolonger. Gregg Popovich va devoir s’ajuster lors des prochaines semaines et Victor Wembanyama pourrait bien gagner encore en responsabilités.

Source texte : Bally Sports San Antonio