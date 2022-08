L’événement le plus attendu à Seattle chaque été ? C’est évidemment le CrawsOver tenu par Jamal Crawford. La légende vivante de l’état de Washington continue de représenter sa région même en ayant quitté les parquets NBA, et les gradins restent bien remplis. Il faut dire que cette année, Trae Young, Dejounte Murray et John Collins ne sont pas venus pour trier les lentilles.

Le Crawsover, quel classique parmi les classiques.

On ne peut pas passer un été sans avoir un événement tenu par Jamal Crawford, et sans avoir des jeunes qui se dégourdissent les jambes tout en finissant sur YouTube. Au fil des années, les plus grands de la NBA sont passés par Seattle afin de participer à cette réunion estivale, et les jeunots en ont aussi profité pour se créer une belle petite hype. Paolo Banchero et Chet Holmgren avaient fait équipe le weekend dernier pour garder les mollets bien chauds, on est passés à un autre niveau de hype lorsque le trio des Hawks s’est pointé au Royal Brougham Pavilion de Seattle.

Il faut aussi dire que c’était une première, et pas n’importe laquelle : Trae Young en duo avec Dejounte Murray, sur le terrain c’est un des tandems les plus attendus de la saison prochaine en NBA. Après avoir été transféré de San Antonio à Atlanta, Dejounte va devoir hisser les Hawks au niveau supérieur aux côtés de Trae Young et les questions se multiplient déjà. Pourront-ils évoluer ensemble ? Un seul ballon suffira-t-il ? Et est-ce que le groupe sera cohérent autour de la paire ? Impossible de se baser sur un match d’exhibition en plein été pour s’offrir des réponses, mais une chose semble sûre : ça devrait bien se marrer et faire le show à Atlanta l’an prochain. Avec leur vision du jeu, leur connexion et leur sens du spectacle, Murray et Trae devraient bien coller ensemble. Alors si en plus vous gardez des stations en orbite comme John Collins ou Clint Capela, il y a un bout de potentiel à aller travailler.

Quoi qu’il en soit, avant de laisser Nate McMillan bosser avec ce nouveau cinq majeur et d’en parler dans les 30 Previews en 30 Jours, on vous laisse avec ces quelques images de ce weekend. Les fans de stats ? Sachez que Trae Young a fini avec 37 points et 13 passes, Dejounte Murray a envoyé 39 points et 9 rebonds, tandis que John Collins a envoyé du gros dunk pour finir à 27 points accompagnés de 17 rebonds. Pas sûr que ces lignes finiront au Hall of Fame, mais si le début de saison d’Atlanta est au top dans quelques semaines, on pourra revenir en arrière et se dire que la belle entente a démarré en plein été, dans un gymnase reculé de la ville de Seattle.