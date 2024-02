Si tous les yeux ou presque sont tournés vers la NBA Trade Deadline aujourd’hui, ce jeudi 8 février 2024 sera également marqué par l’inauguration de la statue de Kobe Bryant, révélée devant la Crypto.com Arena avant le match Lakers – Nuggets.

08/02/2024.

Comme vous pouvez l’imaginer, cette date n’a pas été choisie au hasard. 8, comme le premier numéro porté par Kobe Bryant chez les Lakers. 2, comme le numéro que portait sa fille Gianna sur les parquets de basket. Et 24, comme le second numéro de Kobe qui a caractérisé la deuxième partie de sa carrière.

C’est donc aujourd’hui – à 15h heure locale (minuit en France) – que la statue du Black Mamba sera révélée, un peu plus de quatre ans (déjà…) après le terrible accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à Kobe, Gianna, et sept autres personnes.

À quoi ressemblera cette statue ? Sera-t-elle inspirée des fameux fadeaways de Kobe Bryant ? Ou alors de sa mythique célébration après son cinquième titre face aux Celtics ? Possible également qu’elle rende hommage à la fois à Kobe et Gianna, surtout que Vanessa Bryant a participé au design de la statue.

Certains joueurs des Lakers ont donné leur pronostic. Et c’est le fadeaway qui l’emporte haut la main.

Le suspense reste entier, mais on sait déjà que la statue de Kobe Bryant sera située à côté de celle du légendaire boxeur Oscar De La Hoya. En février 2020, un mois après le décès de Kobe, ce dernier avait demandé que sa propre statue soit remplacée par celle du Black Mamba.

Kobe Bryant est sur le point de rejoindre six autres légendes des Lakers qui ont été immortalisées devant la Crypto.com Arena (anciennement Staples Center), sur Star Plaza : Magic Johnson, Chick Hearn, Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal et Elgin Baylor. Rien de plus normal pour celui qui est parfois considéré comme le meilleur joueur de l’histoire de la franchise californienne, et surtout un joueur qui a inspiré toute une génération au-delà des frontières de Los Angeles.

Les Lakers rendront également hommage à Kobe lors du match de ce soir face aux Denver Nuggets, en portant les maillots “Black Mamba”.

Journée pleine d’émotions en perspective.

Source texte : NBC Los Angeles