Le 17 décembre 2006, Gilbert Arenas colle 60 pions aux Lakers de Kobe dont… 16 en prolongation : retour sur le coup de chaud ultime de l’Agent Zero !

Son prime ne fut pas forcément très long mais dans ses meilleures années, il était tout simplement l’un des plus gros pyromanes de la NBA. Ce gars-là, c’est Gilbert Arenas, triple All-Star entre 2005 et 2007 lorsqu’il évoluait aux Wizards. Et il n’a jamais été aussi chaud que le 17 décembre 2006, dans la ville où il a grandi…

Staples Center de Los Angeles et les Lakers de Kobe Bryant en face. Une scène parfaite pour placer son record en carrière non ? C’est probablement avec cette mentalité que Gilbert Arenas a abordé cette rencontre de décembre 2006 entre ses Wizards et l’équipe du Black Mamba. On est alors en plein dans le prime de l’Agent Zero, qui reste sur une campagne à plus de 29 points et 6 passes décisives de moyenne. Lors des premières semaines de la saison 2006-07, Gilbert est globalement sur des bases similaires avec déjà plusieurs gros cartons à son actif : quatre perfs à 40 pions, neuf à au moins 30, et surtout une moyenne de 35 points sur les six matchs précédant cette rencontre à Los Angeles. Autant dire qu’il débarque en Californie avec la main très chaude. Une main qui va carrément devenir brûlante face à des Lakers tout simplement sans défense face au talent offensif d’Arenas. 17 points en première mi-temps pour prendre le rythme, 12 dans le troisième quart histoire de monter encore un peu en température, et ensuite on rentre carrément dans une nouvelle dimension. Avec son maillot doré sur les épaules, le 0 dans le dos et Kobe en face, Arenas fait grimper son total pour atteindre les 44 points au terme du temps réglementaire. Pour autant, les Wizards n’arrivent pas à conclure l’affaire et voient les Lakers remonter au score dans les dernières secondes. De 122-113 à deux minutes de la fin, on passe à 126-126 avant que Gilbert ne rate le shoot de la gagne. Mais ce raté va ouvrir la porte à plusieurs records.

« Je suis un scoreur, donc ça devait arriver à un moment donné. La plupart du temps, quand je marque 46 points en trois quart-temps, on explose l’équipe adverse et donc je ne joue pas le quatrième. Là, c’était un match serré, je suis resté en jeu. J’ai trouvé mon rythme, surtout dans le quatrième quart-temps et en prolongation, et je n’ai jamais regardé en arrière. »

Non, Gilbert Arenas n’a jamais regardé en arrière, et les Lakers n’ont jamais réussi à le ralentir. La prolongation de l’Agent Zero ? 16 points en cinq minutes. Kobe ou pas en face, Arenas guide les Wizards vers une grosse win 147-141, portant son total de points à 60, avec 8 rebonds et 8 passes décisives en prime. 60 points, c’est 15 de plus que Bryant ce soir-là, et ça représente le nouveau record perso de Gilbert, auteur d’un 17/32 bien propre au tir, avec cinq tirs du parking dans le lot et… 21 lancers-francs réussis sur 27. Kobe, un avis ?

« Tout d’abord, il a tiré 27 lancers-francs, nous 30 en tant qu’équipe. Pensez un peu à ça. Et puis certains shoots qu’il a pris, si vous les ratez c’est juste des tirs horribles. Mais quand vous les mettez, c’est des tirs incroyables. »

Un peu le seum le Mamba ? Peut-être mais en tout cas, Gilbert Arenas vient de marquer l’histoire des Wizards avec un nouveau record de franchise au scoring (égalé par Bradley Beal en janvier 2021), tout en établissant le record all-time du nombre de points marqués par un joueur NBA en une seule prolongation. Bref, une soirée mémorable pour l’Agent Zero, qui a quitté la scène en saluant le public comme tout grand artiste.

On connaît tous la tournure qu’a pris la carrière de Gilbert Arenas mais quand il était dans ses meilleures années, il représentait un show à lui seul. Planter 60 pions sur les terres de Kobe, ce n’était pas donné à tout le monde. En même temps, l’Agent Zero n’était pas vraiment comme tout le monde.