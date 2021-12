Deron Williams monte sur le ring ce samedi à Tampa : voler comme un papillon et piquer comme une abeille… vas-y D-Will tu connais la chanson

Une fois le rideau tombé sur leur carrière NBA, ils sont nombreux à se trouver une autre occupation, du golf aux podcasts en passant par l’ébénisterie (non). Et Deron Williams a lui opté pour la boxe. Demain il s’apprête à chausser les moufles pour affronter l’ancien joueur de NFL Frank Gore. Le combat comptera quatre rounds et se déroulera à Tampa en Floride.

Ce matin, dans les rues floridiennes de Tampa, les passants ont sans doute dû assister au Deron’s Run, une scène qui a dû rappeler des souvenirs aux aficionados de Rocky Balboa. L’ancien meneur du Jazz serait d’ailleurs bien malin de s’inspirer du pote d’Apollo Creed pour faire la peau à son adversaire Frank Gore. Plus petit mais plus costaud que D-Will, l’ancien running back qui a joué 241 matchs de NFL s’avance comme un adversaire coriace et les spectateurs de l’Amalie Arena vont sans doute se délecter de ce duel en quatre rounds, avec une balance qui penche un peu du côté de celui qui a toujours bien rempli son short NBA. La baston ça le connaît et Deron Williams était notamment un terrible lutteur dans sa jeunesse, tremble Frank Gore ! Les deux retraités se colleront des baignes juste avant un combat qui opposera Jake Paul au petit frère du Gypsy King : Tommy Fury. En tout cas, le troisième choix de la Draft 2005 a l’air affûté comme une lame et bien chaud pour chausser les gants comme le rapporte Sports Illustrated.

« Je voulais me battre d’une manière ou d’une autre. Je le fais parce que je veux le faire. Oui, c’est effrayant. Je suis sûr que je vais être nerveux, mais je pense que ça va être amusant aussi. Ce sera une expérience unique que peu de gens ont la chance de vivre. Je ne sais jamais tant que je ne suis pas sur scène et que je ne vois pas ce qui se passe, mais c’est juste une chose unique que je voulais faire. Cela m’a donné une raison de me remettre en forme et d’avoir une chance de boxer, j’ai toujours voulu me battre. »

Contours et barbe soignés, pas besoin d’en dire plus, Deron Williams est bien déterminé à faire du sale, comme il en était capable sur les parquets de la Grande Ligue. Petite piqûre de rappel, le pote de Paul Pierce (encore non) a passé douze saisons en NBA, joué 845 matchs pour des moyennes de 16,3 points, 3,1 rebonds et 8,1 assists. Une carrière honorable qui aurait pu prendre un tournant plus glorieux sans certaines blessures et une forme physique parfois douteuse, mais aussi si la « superteam » des Nets avait fonctionné en 2013. On connaît tous la suite et aujourd’hui, du haut de ses 37 piges, Deron n’a plus foulé un parquet NBA depuis 2017 et une finale perdue face aux Warriors aux côtés de King James. Avec la NBA dans le rétro, D-Will se lance donc dans la boxe et il pense mieux réussir que Nate Robinson, qui s’était fait pulvériser en novembre 2020, comme il l’a confié à ESPN.

« Je l’ai regardé. Je ne suis pas Nate Robinson. Je pense que j’ai plus d’expérience que Nate. Je m’entraîne au stand-up et à la boxe depuis 8-10 ans. J’ai affronté des combattants de niveau UFC qui sont plus grands que moi, qui font ma taille et qui sont plus petits que moi, donc je pense que je suis mieux préparé que Nate. »

Corde à sauter, droite, gauche… vous l’aurez compris D-Will a l’air bien chaud de se lancer dans la boxe et Tony Yoka Frank Gore ferait bien de se méfier. Alors fans de Deron Williams ou pas, rendez-vous demain à Tampa pour ce combat qui s’annonce inoubliable !

Source Texte : Sports Illustrated, ESPN, Showtime Boxing.