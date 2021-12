Les shoots clutch les plus lointains de l’histoire de la NBA : Devonte’ Graham a fait fort, mais il n’est pas le premier à avoir défié les lois de la logique

Mercredi soir, Devonte’ Graham a enflammé la planète basket en plantant un incroyable buzzer beater depuis son propre camp. Mais comme vous pouvez l’imaginer, au cours des 75 ans de la NBA, d’autres ont fait pareil avant lui. La preuve avec cette vidéo de plus de trois minutes.

Un buzzer beater dans le quatrième quart-temps, c’est toujours quelque chose. Planter le tir de l’égalisation ou celui de la victoire, ça reste quelque chose de grand. Mais quand ce tir provient de l’autre bout du terrain, c’est encore plus fou. On vient de le vivre hier avec le game winner complètement improbable de Devonte’ Graham face au Thunder, et la NBA en a ainsi profité pour sortir d’anciennes cassettes afin de nous proposer une petite compilation sympa des clutch shots les plus lointains de l’histoire. Certains nous viennent tout de suite en tête, comme celui de Tyreke Evans face aux Grizzlies il y a quelques années, celui de Jeremy Lamb il n’y a pas très longtemps sur le parquet de Toronto, ou encore le shoot de Kyle Lowry face au Heat en Playoffs. Mais il y en a d’autres aussi, et on vous laisse les découvrir ou les redécouvrir sur la chaîne YouTube de la NBA.

Trois minutes de missiles très longue distance, trois minutes de folie, trois minutes qui prouvent encore une fois que le basket peut apporter des émotions tout simplement uniques. Love this game !