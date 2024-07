Les Lakers n’ont fait aucune offre pour DeMar DeRozan

Nouvelle recrue des Sacramento Kings, DeMar DeRozan était également sur les tablettes d’autres franchises cet été, notamment les Los Angeles Lakers. Mais ces derniers n’ont pas remué ciel et terre pour tenter de ramener DMDR à la maison.

Ces dernières années, les Lakers étaient souvent liés de près ou de loin avec DeMar DeRozan. C’était une nouvelle fois le cas ces dernières semaines, Los Angeles ayant tâté le terrain pour essayer d’associer DeRozan (agent libre) à LeBron James et Anthony Davis.

“Tâté le terrain”, ” essayer”, ces mots n’ont pas été choisis au hasard. Car les Lakers n’ont fait rien d’autre que renifler le dossier, sans jamais aller plus loin si l’on en croit Shams Charania de The Athletic.

“Les Lakers ont exprimé de l’intérêt (pour DeMar DeRozan), mais ça s’est arrêté là. Il n’y a eu aucune offre, aucune véritable discussion avec les Bulls autour d’un sign-and-trade.”

Au vu de leur situation financière, monter un sign-and-trade avec les Bulls (et potentiellement une troisième équipe) était compliqué pour les Lakers. Mais ça l’était aussi pour les Kings et le Heat, les deux franchises qui ont vraiment essayé de recruter DeMar à la Free Agency. Finalement, Sacramento a réussi à l’obtenir à travers un deal à trois avec Chicago et San Antonio, tandis que les Lakers n’ont signé… personne cet été.

Au vu des infos de Shams, le seul scénario dans lequel DeRozan aurait pu atterrir dans sa ville natale de Los Angeles, c’est en acceptant un salaire réduit via la mid-level exception. Mais DeMar – qui reste sur une saison à 24 points de moyenne et 79 matchs joués – n’était pas dans le mood pour faire un gros sacrifice financier. Chez les Kings, il a obtenu un nouveau deal de 76 millions de dollars sur trois ans.

Pas sûr que tout cela arrange la cote de Rob Pelinka dans la Cité des Anges…

