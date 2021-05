Free Flow spécial Science-fiction : on fait les Playoffs NBA 2021 !

Habituellement, nous sommes déjà en train de vibrer devant les demi-finales de Conférence à cette époque de l’année. Mais les derniers événements autour du globe nous ont appris à proscrire le mot « normalement » de notre vocabulaire. Pas grave, notre imagination est restée à la maison avec nous et nous a permis de nous lancer dans un petit exercice de science-fiction à l’approche (quand même) des Playoffs NBA 2021.

Alors qu’un vilain virus à couronne nous prive de notre sucrerie préférée pour le moment, on ne va pas s’avouer vaincus si facilement. Bastien, Alex et Simon ont improvisé un petit Free Flow 100% fiction avec une seule question en tête : que vont donner les Playoffs 2021 qui doivent débuter dans deux petites semaines ? Et avant cela, il faut commencer par se pencher sur ce fameux play-in tournament qui fait tant parler LeBron et les équipes qui se retrouvent soudainement entre les places 7 et 10. Par la suite, qui peut créer l’upset du premier tour ? Les Knicks peuvent-il continuer de surprendre tout le monde ? Les Suns et le Jazz vont-ils continuer à dominer en postseason pour se départager sur une série en 7 manches en finales de Conférence ? Les Nets sont-ils vraiment les grandissimes favoris sans avoir pu réellement faire jouer leur big three ensemble en saison régulière ? Va-t-on avoir un champion inédit en NBA cette saison ? Tout est possible, encore plus quand on parle d’un exercice imaginaire. Alors tous à vos brackets et on est partis pour 2 heures 15 de débats sur le meilleur spectacle sportif de la planète qui nous attend très bientôt.

Aujourd’hui c’est vendredi et c’est Free Flow aussi ! Les Playoffs auraient déjà dû avoir commencé alors on ne pouvait plus attendre pour imaginer ce qui va se passer lors de cette postseason 2021. 1… 2… 3… rêvons ensemble.