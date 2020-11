Free Flow : la NBA de retour le 22 décembre, faut qu’on en parle !

La NBA a annoncé son grand retour, ça y est ! Après les annonces envoyées cette semaine, nous n’attendons plus qu’une chose : la reprise de la compétition, le 22 décembre prochain. Mais forcément, plein de questions émergent… Une solution ? Un Apéro modèle Free Flow, pour discuter de tous les éléments autour de la saison NBA 2020-21 !

Le sourire est bien là, mais le casse-tête également. Aïe. Comment qu’on fait ? On a l’excitation qui prime, celle d’une NBA de retour dans moins de deux mois et qui égaiera notre Noël comme des petits enfants gâtés. Tous les joueurs sont attendus, toutes les équipes aussi, pas de mode bulle pour cette fois on sera bien 30 pour le coup d’envoi ! Mais, car il y a un mais, on ne peut pas juste accueillir la nouvelle et jouer aux naïfs. Des questions, il y en a des masses. Comment faire avec ce calendrier de 72 matchs, qui devrait être modifié dans son corps par la pandémie mondiale ? Comment intégrer les fans dans cette saison, sachant que la Ligue veut que les salles soient un peu remplies pour éviter de perdre trop de dollars ? Et quid de la moulah justement, le caramel, qui est au coeur de cette décision globale ? Est-ce que les joueurs et les propriétaires sont d’accord ? Est-ce que l’impact sur la free agency de 2021 sera remarqué immédiatement ? Entre les idées de Simon, les remarques d’Alex et les suggestions de bibi, le Free Flow du jour est un gros steak que l’on vous conseille de déchiqueter à votre rythme. Avec cet Apéro long-format, une chose est sûre, vous serez prêts pour la reprise de la NBA le 22 décembre 2020 !

