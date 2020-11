Les Knicks seraient sur le dossier… Michael Kidd-Gilchrist : arrêtez tout, la news de l’année est là

L’ailier Michael Kidd-Gilchrist serait dans le viseur de New York. Notre théorie : Leon Rose a besoin d’anticiper une future rénovation du Madison Square Garden. Quoi de mieux que de prendre le meilleur fournisseur de briques du marché pour préparer le chantier ? C’est une volonté de recrutement purement BTP, on n’a pas d’autres explications.

On ne pouvait pas rêver mieux comme nouvelle pour bien commencer le week-end. Un nouveau son de Booba ? Mouais pas mal. La reprise de la NBA le 22 décembre ? C’est cool, mais y’a mieux comme sensation. Asseyez-vous bien confortablement parce que Marc Berman du New York Post vient de nous amener une nouvelle qui secoue toute la NBA, la planète basket tout entière même : les Knicks auraient trouvé la perle rare pour lancer la reconstruction de cette franchise mythique, en la personne de… Michael Jordan Kidd-Gilchrist. Si vous saignez du nez tout de suite après avoir lu ça, sachez que c’est totalement normal, nous vous conseillerons juste de pencher la tête en avant, sinon ça peut être dangereux. Leon Rose, président des Knicks, serait sensible aux qualités défensives de l’ailier de 27 ans, agent libre cette intersaison. Selon lui, il correspondrait bien à l’esprit que semble vouloir instaurer son nouveau coach, Tom Thibodeau. Quelqu’un lui dit que 2014-15 c’est bien sympa, mais qu’il y a quand même eu quelques saisons de MKG derrière ?

C’est vrai que depuis le milieu de la dernière décennie, Michael a vécu des moments bien difficiles année après année, entre petits bobos et perte de minutes. Titulaire à seulement trois reprises depuis 2018, on est bien loin de la petite hype qu’il pouvait avoir autour de lui lorsqu’il a été choisi avec le second choix de la Draft 2012 (devant Damian Lillard et Bradley Beal, oui monsieur). Après être complètement sorti de la rotation des Hornets, MKG s’est retrouvé du côté de Dallas à partir de février. Pas plus de vrai impact dans le Texas malgré quelques missions défensives dans la bulle, où il a comme d’habitude envoyé un petit paquet de briques. Du coup, on imagine mal Mark Cuban se bouger pour prolonger l’ami Mike, et il fallait bien se douter qu’une équipe allait tomber dans le panneau en étant « séduit » par le profil de l’ancien de l’université du Kentucky. Bingo. Les Knicks ne nous déçoivent jamais. Blague à part, un profil vraiment défensif sous les ordres de Thibodeau, pourquoi pas après tout, ça devrait pas faire de mal. Mais à un moment, pour la franchise de New York, il va falloir recruter des mecs qui savent mettre des paniers, parce que c’est quand même un peu le but de ce sport. Ah, on nous dit dans l’oreillette qu’un certain Christian Wood serait aussi sur les tablettes des Knicks, en plus des noms ronflants que sont Chris Paul et Carmelo Anthony. Déjà mieux, beaucoup mieux même.

Se placer sur les dossiers de tous les joueurs de la Terre, et se retrouver finalement avec Michael Kidd-Gilchrist, c’est clairement une phrase qu’on aurait pu écrire il y a quelques mois en imaginant l’intersaison des Knicks. Mais franchement les copains de New York, merci d’exister.

Source texte : New York Post