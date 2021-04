NBA Top 10 du jour : Caleb Martin n’est pas simplement le sosie d’Evan Fournier, il est aussi capable de postériser des gens

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : il y a les stepbacks, et il y a les stepbacks de Donovan Mitchell en direct du banc de touche.

#9 : Aaron Holiday lâche des gros chasedown blocks mais c’est bien lui qui devrait partir en vacances avant les Clippers cette saison encore.

#8 : Kevin Durant prouve une fois de plus qu’on peut transformer un volleyeur en basketteur honnête.

#7 : le Thunder prend branlées sur branlées mais tant pis, Ty Jerome s’éclate et c’est tout ce qui importe à la famille de Ty Jerome.

#6 : cette nuit Marcus Smart s’est longtemps occupé du cas Damian Lillard mais il n’a pas pu s’occuper de celui de Jusuf Nurkic.

#5 : Solomon Hill figure dans un Top 10 en 2021 et cette phrase se suffit à elle-même..

#4 : facile de marquer 35 points par match quand on a un moteur planqué dans la poche du short.

#3 : Bosnie 1 – Lituanie 0.

#2 : encore un gros match de Kyle Kuzma dont personne ne se souviendra demain, l’histoire de sa vie.

#1 : Caleb Martin n’est pas simplement le sosie d’Evan Fournier, il est également meilleur que son frère et très capable de postériser des gens.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !