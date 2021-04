Damian Lillard débarque dans le Top 10 all-time des tirs à 3-points marqués : et quelque chose nous dit qu’il ne va pas s’arrêter là

Si les Blazers sont un peu dans le dur actuellement et que Damian Lillard n’est pas forcément dans sa plus grande forme, le leader de Portland continue de grimper les échelons dans les différentes catégories de stats. Et cette nuit, il a intégré un gros Top 10.

Connu pour ses bombes du logo et son côté pyromane, Damian Lillard a planté cinq tirs du parking cette nuit contre les Celtics. Insuffisant pour repartir avec la win mais suffisant pour égaler le total de Jason Kidd en carrière, lui qui a raccroché les sneakers avec 1 988 tirs à 3-points marqués. J-Kidd partage donc désormais sa dixième place all-time avec Dame D.O.L.L.A., qui devrait le dépasser dès le prochain match des Blazers vendredi à San Antonio. On remercie Sean Grande, la voix des Celtics, pour cette stat et on ajoute un petit détail en mentionnant le fait que Kidd est également originaire du nord de la Californie, comme Dame. L’ancien spécialiste du triple-double est effectivement né à San Francisco et a ensuite grandi du côté d’Oakland, la ville natale de Lillard. Bay Area connection baby ! Une fois qu’il aura définitivement dépassé Kidd, Dame pourra s’attaquer à Paul Pierce, né à… Oakland également. Décidément. Bon, là, il va falloir un peu plus de temps à Lillard puisque The Truth a terminé sa carrière avec 2 143 tirs primés d’après les chiffres de Basket-Reference. Un peu plus de 150 shoots de loin à mettre, ça devrait pouvoir se faire en une petite quarantaine de matchs vu le rythme actuel du sniper des Blazers. On se donne donc rendez-vous en début de saison prochaine pour un nouveau point. Et on attend déjà la décla de Pierce dans laquelle il dira « qu’il était un meilleur shooteur » que Dame (P.S. : c’est faux).

The final 3 by the way for Damian Lillard was his 5th of the night and makes history…tying Jason Kidd for 10th all-time… pic.twitter.com/h5bG5cDVlz — Sean Grande (@SeanGrandePBP) April 14, 2021

À 30 ans, Damian Lillard a encore de belles années devant lui et on devrait le voir bien plus haut dans ce classement à la fin de sa carrière. Il tourne dans les 250 banderilles par saison, et il a donc de vraies chances d’intégrer un jour le podium all-time. À l’heure de ces lignes, Ray Allen est toujours le roi de sa discipline avec 2 973 tirs primés marqués en carrière, avec Stephen Curry à la deuxième place (2 719) et Reggie Miller troisième (2 560). On sait tous que Steph va prendre le lead à un moment donné, et James Harden – actuellement cinquième au classement all-time (2 441) – devrait également continuer à grimper gentiment. Mis à part Curry et le Barbu, tous les autres membres du Top 10 sont aujourd’hui à la retraite pépère (ou sans équipe comme Jamal Crawford et Kyle Korver), ce qui signifie qu’on pourrait un jour avoir un Top 3 composé de Curry, Harden et Lillard. Dans l’ère du 3-points que nous vivons depuis quelques années, de nombreux records du tir lointain ont été battus et ce n’est pas près de s’arrêter vu les snipers qui caractérisent la Ligue actuelle.

Outre Damian Lillard, on en connaît un autre qui vient de grimper dans une catégorie all-time cette nuit. Chris Paul vient en effet d’intégrer le Top 5 au niveau des steals, seulement un jour après avoir dépassé le grand Scottie Pippen. Bravo les gars.

