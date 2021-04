Brandon Schneider prend du grade chez les Warriors : faites place au nouveau président qui donne un coup de jeune à SF

Le natif de la Baie de San Francisco, Brandon Schneider, va devenir le nouveau Président des Warriors. Une belle ascension aux airs d’American Dream tant il a gravi les échelons au sein de cette même franchise. Alors si vous n’êtes pas familier avec le bonhomme, on va vous l’introduire.

Après l’annonce du départ de Rick Welts, la direction des Warriors devait trouver son remplaçant. C’est Brandon Schneider qui est l’heureux élu. L’homme de 41 ans est un fan inconditionnel des Warriors et ce depuis son plus jeune âge. Son premier match de Golden State remonte à quand il avait 7 ans, soit 34 saisons d’amour jusqu’à aujourd’hui. Une passion tellement forte qu’elle l’a conduit à intégrer le staff de la franchise. Dès ses 22 ans, il était en train de vendre des tickets pour remplir la salle – et on a connu plus simple pour commencer qu’une saison de 38 victoires pour 44 défaites sur l’exercice 2002-03. Suite à tout ça, il intègre les bureaux de Golden State et ses compétences l’aident à monter en grade. Après maintes et maintes promotions, il devient directeur général des finances en 2018. C’est donc un homme qui connaît les rouages de la franchise qui va prendre le lead et les guider dans la nouvelle décennie qui s’ouvre. Joe Lacob, propriétaire de Golden State, et Peter Guber, co-président exécutif, se sont exprimés sur son sujet, relayés par NBA.com :

« Au cours de ses 19 années passées chez les Warriors, il a fait ses preuves dans plusieurs fonctions différentes et, surtout, il l’a fait dans n’importe quelle situation, quels que soient les résultats de l’équipe sur le terrain. Ces dernières années, sa capacité à superviser plusieurs départements qui ont obtenu des résultats jamais vus auparavant a été tout simplement incroyable. Brandon est l’un des jeunes cadres les plus brillants de notre secteur et je m’attends à une transition en douceur avec Rick. » – Joe Lacob « Son apport et ses contributions ont été essentiels dans tout ce que nous avons accompli ces dernières années, de la construction du Chase Center à ses vastes programmes de ventes et de suites, et nous sommes impatients de bénéficier de sa vision, de son leadership et de ses connaissances institutionnelles à l’avenir. » – Peter Guber

The Golden State Warriors have named Brandon Schneider President and Chief Operating Officer. Brandon, who is in his 19th season with the Warriors, will replace Rick Welts, who announced last week he will step down from his current position at the end of the 2020-21 season. — Golden State Warriors (@warriors) April 13, 2021

Et quand les proprios s’expriment sur les compétences de Brandon Schneider malgré son jeune âge, ils ne se trompent pas. Ce dernier a notamment été nommé parmi les hommes les plus compétents du secteur dans le Sports Business Journal après avoir figuré dans le Top 40 des moins de 40 ans. Les Warriors sont donc entre de bonnes mains. Le plus gros tour de force de Brandon jusqu’à présent concerne clairement la construction du Chase Center et l’installation dans cette nouvelle salle élue installation sportive de l’année par le Sports Business Journal. Schneider a désormais hâte d’occuper ses nouvelles fonctions pour continuer d’aider à hisser sa franchise de coeur au sommet de la hiérarchie NBA.

« Je n’ai fait que de gravir les échelons. J’ai commencé par vendre des billets. Mon travail a évolué au fil des ans, mais c’est quelque chose auquel j’aspire depuis longtemps [le poste de président, ndlr]. Et c’est un travail de rêve pour moi, surtout que j’ai grandi en tant que fan des Warriors. »

La transition à la direction se fera donc en douceur – à défaut de celle sur le terrain – pour les Warriors. Ils pourront compter sur Brandon Schneider pour attaquer cette nouvelle décennie, qui commence difficilement pour Stephen Curry et sa bande. Le nouveau président aura donc fort à faire, mais lui qui connaît le fonctionnement de la franchise par coeur, saura faire.

