Avec ces deux-là au top de leur forme, les Clippers sont armés pour aller chercher une bague. Avec ces deux-là ? Un one-two punch quasi inégalable en NBA en terme de polyvalence. Ces deux-là ? Ç’aurait du être Kawhi Leonard et Paul George, mais ce fut finalement hier Norman Powell et Russell Westbrook. Et si les deux lieutenants transformés malgré eux en leaders ont été incroyables dans ce Game 3, c’est au final l’absence des deux stars présumées qui risque d’enterrer une nouvelle fois les rêves de titre de la franchise californienne.

Mais les absents ont toujours tort, alors parlons plutôt des présents.

Ils étaient attendus au tournant, mais encore fallait-il qu’ils assument. Plus facile à dire qu’à faire hein, mais ce matin si les Clippers sont menés 2-1 et ont perdu l’avantage du terrain durement gagné le week-end passé… Norman Powell et Russell Westbrook peuvent se regarder dans un miroir et se dire qu’ils ne sont pas les principaux responsables, loin de là même.

Cette nuit ? Norman Powell a littéralement tenu tête à Devin Booker (45 points) dans un mano a mano dont on se souviendra quelques temps. Jusqu’au bout du bout, jusqu’à un ultime 3+1 de l’espoir, l’ancien sniper des Raptors ou des Blazers a entretenu la flamme et ce n’est que sur une gamelle malheureuse de Bones Hyland que les Clippers rendront les armes. Au final pour l’arrière au nez crochu ? 42 points à 15/23 au tir dont 7/12 du parking et 5/7 aux lancers, 5 rebonds, 3 passes et l’impression que Norman n’aurait jamais abandonné, n’aurait jamais ralenti. Un record en Playoffs pour lui (il en a déjà planté 43 en régulière) et l’entrée en tabassant la porte dans un joli petit club local, ça fait toujours plaisir malgré ma défaite.

Clippers with 40+ points in a playoff game: Bob McAdoo

Kawhi Leonard

Paul George

Elton Brand And now, Norman Powell. pic.twitter.com/RLQKsSqdog — StatMuse (@statmuse) April 21, 2023



Russell Westbrook ? La meilleure version du Brodie, malgré quelques balles perdues évitables, six au total. Pris à partie par un fan des Suns en début de série et remis malgré lui dans la position de mâle alpha sur ce Game 3, RW a répondu présent, avec son body language de zinzin, avec sa voix de Looney Tunes, avec une envie que tu n’auras jamais sur un terrain car tu ne drogues pas à la vie comme lui. Et au final ? Avec une ligne de stats so Westbrook, mais le Westbrook qu’on connait et qu’on aime, pas son fantôme qui a parait-il joué un jour pour les Lakers. 30 points (15 dans le troisième quart), 8 rebonds, 12 passes et 3 steals, 11/23 au tir dont 3/7 du parking et 5/6 aux lancers, emballé c’est pesé et il ne manquait plus que la victoire.

Russell Westbrook, Norman Powell, deux leaders intouchables sur ce Game 3. Deux leaders intouchables mais deux hommes qui ne devraient pas avoir à jouer aux leaders dans cette équipe, et il est bien là le problème pour les Clippers. CQFD.