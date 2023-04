Envoyez vite le Top 10 de la nuit, vite vite, et appréciez sans plus attendre les plus belles actions de la Melton Night.

La connexion parfaite entre les Splash Brothers, enfin presque.

Marcus Morris a participé à la fête cette nuit. Enfin vite fait, très vite fait.

Toujours plus loin Stephen Curry, et les Warriors continuent d’y croire dans cette série.

Jaden McDaniels est officiellement le fils préféré de ses parents, ça a mis du temps mais on y est.

Circulation de balle un peu chelou mais au final ça fait poster dans la tête de poule.

Joel Embiid est meilleur avec ses mains qu’avec ses pieds.

De’Anthony Melton nous a parfois habitué à ce genre d’envolées, mais ne vous habituez pas trop non plus.

Mais.

Un dicton dit que si vous laissez le champ libre à Kevin Durant sur contre-attaque… bref, on s’est compris.

Donte DiVincenzo quittera les Warriors sitôt venue la fin des Playoffs pour rejoindre les Harlem Globe Trotters.