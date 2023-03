Meyers Leonard prolonge l’aventure avec les Bucks jusqu’à la fin de saison

On lui consacrait un papier à l’occasion de son retour en NBA, Meyers Leonard est parvenu à ses fins : contrat jusqu’à la fin de saison avec les Bucks, opportunité en or d’aller chercher une première bague à 31 ans. Quelle rédemption.

774 jours sans basket. Passage à vide dans sa carrière, la faute à des propos jugés antisémites en plein direct Twitch. Et voilà que moins d’un mois après son retour – et selon les informations d’Adrian Wojnarowski – Meyers Leonard s’engage jusqu’à la fin de saison avec les Bucks. Le “bon endroit/bon moment” est exceptionnel. Lui ne demandait qu’une rédemption, la franchise du Wisconsin lui offre une 1ère place à l’Est. Bon, pour ce qui est des garanties individuelles, rien de bien établi pour l’instant. Meyers Leonard n’a disputé que cinq matchs pour une moyenne de sept minutes par soir et des stats… insignifiantes. Si Jon Horst – General Manager des Bucks – le conserve à bord du navire, c’est probablement en cas de blessure de Brook Lopez, seul vrai poste 5 de l’équipe. Une sorte d’assurance tous risques. Se préparer à la tempête pendant que la mer est encore calme. Le genre de move qui fait d’un bon GM, un excellent GM. Reste à voir ce que donnera Meyers Leonard sur ses minutes de joutes. Fut un temps, l’intérieur posait 30 points et 12 rebonds sur un Game 4 de Finale de Conférence Ouest. Milwaukee demande les restes.

ESPN Sources: Seven-footer Meyers Leonard is signing with the Milwaukee Bucks for the rest of the season. Leonard’s second 10-day deal with Bucks expired yesterday and now he remains with the East’s No. 1 seed through the playoffs.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 14, 2023