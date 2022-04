Alors que les Nets vont tenter d’arracher le Game 2 ce soir du côté de Boston, on attend toujours de connaître la date de retour de Ben Simmons (touché au dos). Pour le moment, le mystère continue de régner autour du Boomer mais on a de plus en plus de précisions au fur et à mesure des updates. Voici la dernière.

On en parlait pas plus tard qu’hier. Après avoir repris l’entraînement avec contact et participé à des séances de quatre-contre-quatre, Ben Simmons continue sa progression et son retour sur les terrains semble se rapprocher sérieusement. La dernière update ? Elle nous vient d’Adrian Wojnarowski lui-même, autant dire que c’est plutôt du sérieux. L’insider d’ESPN toujours bien informé vient en effet d’indiquer que la Game 4 de la série entre Brooklyn et Boston pourrait être celui du comeback de Simmons, à condition que sa montée en puissance se confirme dans les jours à venir. Pour info, la quatrième manche opposant les Nets aux Celtics au Barclays Center est prévue le lundi 25 avril, soit dans cinq jours. Petit détail intéressant à mentionner, la franchise new-yorkaise n’a pas encore complètement écarté l’hypothèse d’un retour de Ben pour le Game 3 prévu le samedi 23. Si les chances de le voir ce week-end semblent assez faibles (niveau timing ça risque d’être un peu short quand même), cela crédibilise un peu plus le scénario d’un retour en début de semaine prochaine. En tout cas, si l’on en croit les propos du coach Steve Nash, tout dépendra vraiment de l’Australien et de ses sensations. Il y a évidemment l’aspect purement rééducation d’un côté, mais ensuite c’est lui qui va déterminer s’il est prêt à revenir dans l’arène après une absence de dix mois.

« Il n’y a que lui qui peut dire, ‘je suis prêt’. Surtout après une absence aussi longue. Donc dès qu’il se sentira prêt, ce sera à lui de dire, ‘je me sens à l’aise. Je suis prêt à y aller. Je veux jouer et je veux contribuer. On ne peut pas le forcer à revenir sur le terrain après une absence aussi longue. Il faudra qu’il se sente à l’aise et prêt à jouer. » – Steve Nash

Une fois que ce sera le cas, les Nets devront se débrouiller pour essayer de l’intégrer du mieux possible, sans le brusquer évidemment mais aussi pour qu’il puisse aider son équipe dans une série aussi compliquée que celle face aux Celtics. Kevin Durant et ses copains sont aujourd’hui menés 1-0 contre Boston, et pourraient bien revenir à New York avec deux défaites dans les dents s’ils ne font pas le boulot cette nuit sur le parquet du TD Garden. Et à 2-0, forcément, un sentiment d’urgence encore plus marqué va s’installer dans le camp des Nets. Est-ce que ça peut impacter le timing du retour de Simmons dans cette série ? Peut-être. Néanmoins, on imagine que la bande à Steve Nash aimerait bien voler le match de ce soir histoire de ne pas se retrouver dos au mur et gagner un peu en sérénité, ce qui serait plutôt pas mal en vue du potentiel retour du Boomer.

Ben Simmons sur le terrain lundi prochain ? Visiblement, c’est possible d’après les dernières news. On surveillera évidemment l’évolution de la situation dans les prochains jours mais l’Australien semble bel et bien sur la voie du retour, dix mois après sa sortie ratée avec les Sixers.

Source texte : ESPN