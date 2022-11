Une semaine après l’annonce de la diffusion des matchs des Metropolitans 92 – et donc de Victor Wembanyama – sur l’appli NBA, c’est au tour de Scoot Henderson de prendre un peu de lumière. Huit rencontres de l’Ignite Team en Showcase Cup seront diffusées sur le tout petit écran de la Grande Ligue.

Ce mercredi, la NBA a annoncé qu’elle diffuserait huit matchs de l’Ignite Team – et donc de Scoot Henderson, n°2 projeté de la Draft NBA 2023 – en Showcase Cup. Ces rencontres seront à retrouver sur l’application NBA. Le calendrier des huit matchs est joint en bas d’article, avec une première joute dans la nuit de vendredi à samedi, à 3h du matin, contre le Blue d’Oklahoma City – et du frenchie Adam Mokoka. Cette méthode de diffusion fait suite au dispositif établi pour assurer la bonne couverture médiatique de Victor Wembanyama : tous les matchs de Levallois sont eux aussi retransmis sur l’application, et ce jusqu’à la fin de saison de Betclic Élite.

Regarder Scoot Henderson c’est cool, mais que vaut la compète ?

La Showcase Cup, c’est un évènement annuel qui répartit les 30 franchises de G League en 4 pôles régionaux – Central, Est, Sud et Ouest – à l’intérieur desquels chaque équipe dispute seize rencontres. Les huit meilleures équipes (première de chaque pôle, plus les quatre « autres » meilleures, peu importe leur pôle) accèdent ensuite aux phases à élimination directe. Et les phases à élimination directe, bah ça élimine direct. Ce tournoi existe pour mettre en lumière les principaux prospects de G League, notamment les gros clients de la prochaine draft, ainsi que d’anciens joueurs NBA à la recherche d’une relance à l’étage supérieur. Une sorte de grande kermesse, bien sandwich merguez à la mi-temps du match alors que t’es joueur, avec toutefois l’enjeu de carrières individuelles qui se dessinent. Pas super utile pour Scoot Henderson, déjà référencé comme un talent générationnel, mais très utile pour nous, chasseurs de highlights et de performances dont on parlera encore dans 25 piges. « Tu sais fiston, ton papa a vu Scoot Henderson claquer 50 points en G League contre Didi Louzada et Steven Bergwijn… »