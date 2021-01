Jordan Why Not Zer0.4 Family : avec sa quatrième signature shoes, Brodie rend hommage à ses proches

S’il a encore changé d’équipe durant l’intersaison, Russell Westbrook n’a pas pour autant pris de retard avec la marque Jordan Brand. La sortie de la Jordan Why Not Zer0.4 Family était prévue pour début 2021 et est disponible depuis ce matin chez notre partenaire Basket4Ballers.

Russell Westbrook peut jouer l’homme distant et insensible par moment, pourtant, il est avant tout un père de famille attentionné et papa poule. Si les déménagements s’enchaînent ces derniers mois, d’Oklahoma City à Houston et désormais Washington, Brodie fait tout pour protéger un maximum ses proches et les rendre fiers. C’est d’ailleurs ce qu’il fait chaque soir sur les parquets, enfin presque, et aussi du fait de ses multiples activités en dehors du basket. Avec la sortie de ces Jordan Why Not Zer0.4 Family, la quatrième paire signature tirée de cette collaboration fructueuse, RW crédite une nouvelle fois ses proches pour leur accompagnement constant et fait, assez inhabituellement d’ailleurs, dans la sobriété. Alors qu’on le connaît plutôt flashy, les coloris utilisés pour cette première version, soit le noir et l’or principalement ainsi que le blanc pour la semelle, peut surprendre. Pour la mif’, l’homme est prêt à renoncer à tout. Les inscriptions sont nombreuses, disséminées un peu partout et notamment sur une languette très classe au niveau du talon ou encore la lanière des lacets. Sous la semelle, c’est donc le blanc qui domine en dehors d’un sigle Jordan et d’une zone favorisant l’amorti tous les deux de couleur noire, ainsi qu’une démarcation dorée placée dans le creux du pied. Enfin, comme toujours, l’attention est portée aux détails avec RW !

La fiche :

La grande-soeur : les Jordan Why Not Zer0.3 Heartbeat, l’as du triple-double est un habitué des big up aux siens et poursuit sur cette voie.

les Jordan Why Not Zer0.3 Heartbeat, l’as du triple-double est un habitué des big up aux siens et poursuit sur cette voie. On les imagine à ses pieds : en dehors du principal intéressé bien sûr, on verrait bien son nouveau coéquipier et ami Bradley Beal lui filer un petit coup de boost en portant ses pompes. Histoire de lui montrer qu’il le soutient à fond.

en dehors du principal intéressé bien sûr, on verrait bien son nouveau coéquipier et ami Bradley Beal lui filer un petit coup de boost en portant ses pompes. Histoire de lui montrer qu’il le soutient à fond. L’occasion parfaite pour les porter : c’est plutôt tendu de jouer en salle en ce moment donc les porter pour aller se dégourdir les jambes seul au terrain en extérieur du coin peut permettre de frimer un peu.

c’est plutôt tendu de jouer en salle en ce moment donc les porter pour aller se dégourdir les jambes seul au terrain en extérieur du coin peut permettre de frimer un peu. On aime : le niveau des détails présents à plusieurs endroits des chaussures, avec notamment l’inscription « WNZ4 » sur le coup du pied.

le niveau des détails présents à plusieurs endroits des chaussures, avec notamment l’inscription « WNZ4 » sur le coup du pied. On aime moins : on espère voir RW les porter au plus vite, lui qui est pour l’instant éloigné des parquets puisque blessé aux quadriceps.

Les Jordan Why Not Zer0.4 Family sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 139,90 euros. Voir BeastBrook jouer la carte de la sobriété, c’est pas pour tous les jours, donc l’occasion est immanquable.

Source : Jordan Brand