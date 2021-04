Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et Stephen Curry qui s’occupe des Bucks à sa façon

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un gros Nikola Vucevic, des Faucons snipers face à une bête de Louisiane, des Sixers qui renvoient Boston dans ses 22, des échauffourées à Tampa, des Grizzlies revanchards, des Nuggets qui déroulent, Paul George et Kawhi Leonard qui se gavent de gruyère et Stephen Curry qui cuisine les Bucks. Rien que ça.

– Ce qu’il fallait retenir

Première vraie mixtape de Nikola Vucevic face à des Pacers encore privés de Malcolm Brogdon et Domantas Sabonis. Belle opération des Taureaux d’ailleurs, qui recollent à un petit match seulement de leur victime de la nuit.

Zion Williamson était de retour mais les Hawks ont fêté ça avec un véritable bombardement du parking.

OG Anunoby a catché Dennis Schroder, Gary Trent Jr. et Montrezl Harrell s’en sont mêlés, et finalement ce sont OG et Trezz qui sont partis à la douche dès le premier quart. A noter que les Lakers se sont imposés, pour ceux que ça intéresserait.

Joel Embiid a traumatisé les Celtics, les Sixers tout entiers ont traumatisé les Celtics.

Les Grizzlies et notamment Dillon Brooks avaient quelques comptes à régler avec Andre Iguodala, alors les Grizzlies et notamment Dillon Brooks (23 points dans le troisième quart) ont botté le cul du Heat et d’Andre Iguodala.

Aucun problème pour les Nuggets face à l’équipe de G League de Detroit.

Enorme match entre les Bucks – sans Giannis – et les Warriors, et si Jrue Holiday était sur le point de grailler Stephen Curry sur la fin, c’est bel et bien ce dernier qui a eu le dernier mot, bien aidé par un contre salvateur d’Andrew Wiggins au buzzer.

D’ailleurs, on vous propose de faire jouer Andrew Wiggins uniquement en défense, un peu comme Didier Dinart.

Paul George et Kawhi Leonard ont profité des largesses défensives de Portland, et si on dit largesses défensives c’est pour rester poli.

DeMarcus Cousins et Rajon Rondo ont joué avec les Clippers.

Et on rappelle qu’ils sont dans le même vestiaire que Pat Beverley et Marcus Morris.

– Le Top Pick en TTFL : Stephen Curry

– Le Top 10 : Clique ICI (ou patiente un peu)

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

1h : Pacers-Wolves

1h : Magic-Wizards

1h30 : Celtics-Knicks

1h30 : Nets-Pelicans

2h : Hawks-Grizzlies

2h : Rockets-Mavs

2h : Thunder-Hornets

3h : Nuggets-Spurs

4h : Suns-Jazz

Voilà pour le récap de cette longue nuit, six heures de NBA et huit matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !