NBA Top 10 du jour : en bon guide, Clint Capela fait découvrir la Suisse à Zion Williamson

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : on démarre avec ce bon vieux Alex Caruso. Interception, joli plongeon pour récupérer le ballon, et passe déc’ pour Devontae Cacok. Pas de doute, les Lakers font rêver.

#9 : on ne prend pas le ballon à Donte DiVincenzo comme ça. Draymond Green vient de l’apprendre, et il n’a pu que contester les dégâts. Caviar de Donte pour Thanasis Antetokounmpo, qui conclut avec autorité.

#8 : les Celtics ont vraiment pensé que mettre Luke Kornet sur Joel Embiid n’était pas une mauvaise idée. Lol.

#7 : Yuta Watanabe est connu pour avoir été la victime d’Anthony Edwards. Cette fois-ci, il est du bon côté du highlight.

#6 : Ben Simmons s’incruste dans le Top 10. Toujours pas de 3-points, mais un sacré beau lay-up.

#5 : Marc Gasol est revenu sur le parquet de Toronto cette nuit. Chris Boucher lui a souhaité un bon retour.

#4 : récemment blessé, Zach LaVine a retrouvé les terrains, et surtout son explosivité. Bang.

#3 : la connexion Trae Young – Clint Capela marche bien, et ce n’est pas Zion Williamson qui dira le contraire.

#2 : on rappelle à Nikola Vucevic que Myles Turner est le meilleur contreur NBA cette saison. Visiblement, il l’avait oublié.

#1 : on pensait que c’était impossible de bâcher Zion Williamson au cercle. Mais impossible n’est pas Clint Capela.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !