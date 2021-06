NBA Top 10 du jour : quand Trae Young n’envoie pas des bombes à dix mètres, il envoie carrément ses copains sur orbite

Dans votre pieu, dans les transports ou juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Onyeka Okongwu qui contre Tyrese Maxey dans un Game 1 de demi-finales de Conférence entre les Sixers et les Hawks, si on vous avait dit cette phrase il y a un an vous n’auriez rien compris.

#9 : en revenant comme un fou sur John Collins, Ben Simmons a une fois de plus prouvé qu’il était un candidat crédible (pour la deuxième place) dans la course au DPOY.

#8 : Nicolas Batum n’est pas simplement un excellent couteau-suisse, il est également un redoutable joueur de highlights. On abuse un tout petit peu hein, mais on fait encore ce qu’on veut.

#7 : voici le genre d’action qui nous rappelle que Ben Simmons peut parfois être un cheat code en attaque, du moment qu’il ne shoote pas de loin.

#6 : inarrêtable Kristaps Porzingis lorsqu’il déboule dans la raquette, dommage qu’il ne le fasse que quatre fois par an.

#5 : un jour Kawhi Leonard n’aura même pas le temps de postériser une défense, car le ballon se sera désintégré dans ses mains. Essayez de dunker sur un panier de U11 avec une mandarine, ça fait le même effet.

#4 : la connexion Trae Young / Clint Capela est la plus belle vue dans le sport depuis celle entre Robert Pires et Cyril Pouget. FF, les Faucons Flingueurs.

#3 : Trae Young encore, cette fois-ci seul et à dix mètres. Parce que comme dirait ton grand-père, « le petit Young faut pas lui en promettre ».

#2 : Kawhi Leonard est parti ligne de fond pour monter sur Porzingis, il a hésité, puis il s’est rappelé que le Letton était soft.

#1 : la connexion Trae Young / John Collins est la plus belle vue dans le sport depuis celle entre Trae Young et Clint Capela. FC, les Faucons Clutchs.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !