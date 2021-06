Les Mavs sortent encore au premier tour, encore face aux Clippers : la fin d’une saison… moyenne, et un été qui s’annonce tendu en Europe de l’Est

La story s’annonçait belle et la revanche sacrément douce mais Luka Doncic et les Mavs n’ont pas pu aller au bout de leur rêve : celui d’envoyer les Clippers en congés anticipés. À la place, ce sont eux qui prendront le prochain bateau pour Cancun avec beaucoup de regrets dans la tête et, on l’espère, quelques bonnes idées pour la suite.

93%. C’est le pourcentage des équipes qui se sont qualifiées en Playoffs après avoir pris les deux premiers matchs à l’extérieur. Malheureusement pour les Mavs, ils iront remplir la colonne des 7% restants, ceux qui n’ont pas su profiter, qui n’ont pas su enfoncer le clou lorsqu’il fallait. Il y avait pourtant les ingrédients réunis pour ce ragoût de Clippers à la sauce slovène. Une attaque en feu, des role players qui contribuent parfaitement, une superstar qui joue comme… une superstar et des adversaires qu’on sent au bord du gouffre, toujours hantés par leurs vieux démons de l’an dernier. Rick Carlisle pouvait fumer son cigare et savourer : le plan se déroulait sans accroc. Et puis, il y a ce retour à la maison qui va dérégler un peu la machine et remettre L.A dans le sens de la marche. Une blessure pour Luka, un supporting cast qui ne parvient plus à suivre le rythme et revoilà les Clippers de retour sur la pile des favoris. La fin des haricots pour les Texans ? Que dalle, car cette série appartient à ceux qui se lèvent tôt mais surtout à ceux qui voyagent. Doncic remet le couvert pour arracher le Game 5 à Los Angeles et offrir deux balles de match aux siens.

La première est sauvée par un Kawhi Leonard en mode cyborg et la seconde avait lieu ce soir au Staples Center. Une mi-temps équilibrée, un bon retour des vestiaires et puis un trou noir gigantesque en fin de troisième quart-temps qui offrira un billet première place pour le second tour aux copains de Nico Batum. Impossible qu’il en soit autrement quand d’un côté tu as deux stars qui font le job et qui voient du renfort arriver de partout pour les aider, et de l’autre un Slovène qui croise les doigts pour que Trey Burke puisse enchaîner deux actions sans finir dans le Shaqtin’ a fool. Le différentiel entre les deux bancs cette nuit ? 27 à…6, on vous laisse deviner pour qui. Tim Hardaway Jr. ? Clairement redescendu de son nuage depuis la fin du Game 2. Kristaps Porzingis ? Il a traversé cette série comme une ombre et on imagine déjà le comptable des Mavs se crever les yeux à l’idée de lui verser plus de…31 millions de dollars l’an prochain. Et voilà encore Luka obligé de tout faire alors qu’il est déjà au bout de ses forces. Autant on adore le voir se dépasser et nous sortir masterclass sur masterclass pour gagner ou au moins se donner les moyens de l’emporter, autant on a envie de le voir mieux entouré parce qu’il est déjà prêt à viser plus haut qu’un simple premier tour de Playoffs. L’été s’annonce particulièrement important dans les bureaux de l’American Airlines Center.

Le parcours des Mavs en Playoffs a été à l’image de la saison : fait de très haut et de très bas. Lorsque tout le monde se met au diapason, on sent une équipe capable d’aller loin et de se battre avec du monde mais lorsque ça commence à dérailler, Luka se retrouve seul face à un mauvais remake de Mission Impossible et il ne peut que constater les dégâts. Espérons pour lui qu’il aura bientôt un peu de sang neuf à ses côtés pour l’aider.