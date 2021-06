Recap de la nuit NBA : les Hawks ont frappé d’entrée face aux Sixers, et les Clippers ont montré la sortie aux Mavericks

Deux matchs nous étaient proposés cette nuit, et parmi eux un Game 7 de premier tour qui s’annonçait délicieux, comme n’importe quel Game 7 finalement. Au final ? Trae Young et les Hawks ont commencé par piéger les Sixers à domicile dans le Game 1 des demi-finales, et ce sont finalement… les Clippers qui auront eu le dernier mot face aux Mavericks d’un Luka Doncic incroyable en première mi-temps mais beaucoup trop seul face à l’armada californienne.

Les matchs de la nuit

Sixers – Hawks : 124-128

Clippers – Mavericks : 126-111

Ce qu’il faut retenir

Sixers – Hawks : un Trae Young incroyable en première mi-temps avec 25 points et 7 passes au compteur, des Sixers endormis et incapables de la moindre réaction. Joel Embiid a joué et il a évidemment dominé, mais les hommes de Nate McMillan auront été plus sérieux durant… 44 minutes. 44 car les Sixers auront finalement réagi et offert une défense étouffante dans le money time mais trop tard, beaucoup trop tard. 128-124 après une belle frayeur côté Faucons, et la promesse d’une série qui s’annonce peut-être plus équilibrée que ce que l’on voulait bien nous faire croire.

Clippers – Mavericks : les Clippers n’auront finalement pas « tant » souffert. Un match mené quasiment du début à la fin, dans lequel Luka Doncic aura été absolument merveilleux en première mi-temps avant de s’essouffler en deuxième. Kawhi Leonard a été magistral, Paul George très utile, Nicolas Batum et Terance Mann ont été de parfaits facteurs X, Luke Kennard a soufflé le vent de la révolte et Reggie Jackson a fermé la boutique. En face le génie de Luka n’aura donc pas suffi, et ce matin l’apport de Kristaps Porzingis est par exemple sur toutes les lèvres.

Le point sur les séries

