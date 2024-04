Shaqtin’ A Fool : Andre Drummond et Torrey Craig ont gagné le jeu

Dernière semaine de saison régulière, nouvel épisode du Shaqtin’ A Fool, et sacré brochette de vainqueurs. Des cerveaux qui tombent en panne, des dribbles et des tirs douteux, mais pas de Jordan Poole cette semaine. On se revoit vite Jordan, tu nous manques.

Peut-être que quand Gregg Popovich a demandé à Keldon Johnson de sortir les crocs, il ne s’attendait pas à être pris au premier degré. Keldon Jonathan Harker, San Antonio c’est la Transylvanie.

La pression tout terrain de Darius Garland est aussi intense que le galop d’un petit poney au grand galop. Darius Shetland. Blague pour les fous d’équitation, on innove toujours chez TrashTalk. En tout cas, la NBA est à cheval sur les règles du Tarot puisque le Cavalier ne passe pas devant le King.

Russell Westbrook invente le tir avec la planche qui passe au-dessus. Au-dessus de quoi ? Juste au-dessus. Au moins, pas besoin de lui dire de faire attention au matériel.

Andre Drummond et Torrey Craig ont décroché l’action de l’année. Franchement, comment imaginer pire ? Un self alley-oop raté à cause de son coéquipier qui pense que c’est pour lui, on touche au sublime. Les Chicago Andouilles, merci dédé.