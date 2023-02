Andre Drummond claque donc une magnifique passe de trois dans le Shaqtin’ A Fool. Les Three Peats de Michael Jordan ? Non merci, les Three Peats de Dede, ça c’est la vie.

Jeremy Sochan qui fait une apparition dans le Shaqtin’, c’est surtout une occasion de voir que Shaquille O’Neal prononce son nom “So Canne”.

Kelly Olynyk voyait Tyrese Haliburton, et après il ne le voyait plus. Tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus.

Luka Doncic pousse tellement loin la filiation avec Dirk Nowitzki qu’il imite même ses bloopers.

Que ferions-nous sur Terre sans Andre Drummond, ceci est une vraie question.