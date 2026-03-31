Programme NBA : Lakers – Cavaliers pour le LeBronico !

Sept matchs se disputeront cette nuit sur les parquets NBA. LeBron James accueillera les Cavs à Los Angeles, tandis que Knicks et Rockets se livreront une belle bataille de tranchées.

Le programme NBA du soir :

1h : Magic – Suns

1h30 : Nets – Hornets

2h : Bucks – Mavericks

2h : Pistons – Raptors

2h : Rockets – Knicks

4h30 : Lakers – Cavaliers

5h : Clippers – Blazers

L’affiche à ne pas rater : Lakers – Cavaliers

Quand LeBron James recroise le chemin des Cleveland Cavaliers, c’est toujours un évènement, alors quand en plus cette confrontation a de l’intérêt pour les deux équipes, ça devient presque un immanquable.

Côté Lakers, l’heure est au verrouillage du podium de l’Ouest. En grande forme depuis quelques semaines avec 9 victoires sur leurs 10 derniers matchs, les Angelinos comptent deux matchs d’avance sur les Nuggets, actuellement quatrième de Conférence. Chaque match compte donc pour éloigner un peu plus la menace venue du Colorado, et confirmer cette magnifique troisième place.

À Cleveland, le bilan est plus en demi-teinte. Équipe difficile à jauger depuis l’arrivée de James Harden, oscillant entre victoires contre des équipes faibles et déconvenues un peu surprise comme face à Dallas. Les Cavs pourront néanmoins compter sur les services d’Evan Mobley, énorme cette nuit face à Utah (34 points, 17 rebonds).

À préciser que les deux équipes sont en back-to-back, alors la fatigue sera peut-être de mise. Ah oui, et Luka est dans la course au MVP, et vu la défense extérieure de Cleveland… attention au potentiel carton !

Luka Dončić stepback variety ’25-26 pic.twitter.com/Ljr7fm9gwp

— Brett Usher (@UsherNBA) March 27, 2026

Les Français en lice :

Noah Penda affrontera les Suns

affrontera les Suns Nolan Traoré et ses Nets se fritteront avec les Hornets de Moussa Diabaté

et ses Nets se fritteront avec les Hornets de Ousmane Dieng fera face à Dallas

fera face à Dallas Mohamed Diawara se déplacera à Houston

se déplacera à Houston Olivier Sarr tentera de gratter des minutes face aux Lakers

tentera de gratter des minutes face aux Lakers Nicolas Batum défiera les Blazers de Sidy Cissoko

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici