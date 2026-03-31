Jayson Tatum élu joueur de la semaine à l’Est, le Celtic ne perd pas de temps !

À peine revenu de sa blessure au tendon d’Achille, Jayson Tatum vient d’être élu Joueur de la Semaine de la Conférence Est. Son retour n’en finit plus d’être impressionnant.

Ça fait moins d’un mois que Jayson Tatum a fait son retour sur les parquets, après sa terrible blessure au tendon d’Achille lors des derniers Playoffs. Un retour qui est un exploit en lui-même par sa rapidité, mais qui semble bien prendre la direction du miracle. Pour preuve, JT vient d’être élu Joueur de la Semaine à l’Est.

Denver Nuggets center Nikola Jokić and Boston Celtics forward Jayson Tatum have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 23 of the 2025-26 season (March 23-29). pic.twitter.com/hBpHWcMMkQ

— NBA Communications (@NBAPR) March 30, 2026

Une semaine en trombe pour le numéro 0 des Celtics, que ce soit collectivement avec 3 victoires pour 0 défaite, ou individuellement avec ses 26 points, 10 rebonds et 7 passes de moyenne. Le tout parfaitement conclue par sa pointe à 32 points hier face à Charlotte.

Les Celtics étaient déjà très sérieux sans lui, mais si Jayson Tatum continue de revenir aussi fort… attention à l’Est ! Les Celtes pourraient bien viser le mois de juin.