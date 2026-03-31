Victor Wembanyama a réalisé le troisième double-double le plus rapide de l’histoire NBA

Victor Wembanyama a été énorme cette nuit face aux Bulls avec 41 points et 16 rebonds. Une performance qui devient d’autant plus remarquable lorsque l’on constate que l’Alien a atteint la barre du double-double en seulement 8 minutes et 25 secondes, ce qui en fait le troisième plus rapide de l’histoire NBA.

En plus de sa meilleure marque cette saison, il semblerait bien que Wemby ait marqué encore un peu plus de son empreinte l’histoire de la Grande Ligue cette nuit. Le pivot des Spurs a réalisé un double-double en seulement 8 petites minutes et 25 secondes. Une performance éclair puisque c’est tout simplement le troisième double-double le plus rapide all-time.

Victor Wembanyama (41 PTS (17/27 FG), 16 REB, 4 AST, 3 BLK) records the 3rd-fastest double-double in the play-by-play era in just 8:25:7 of play.

The Spurs defeated the Bulls 129-114 and have now won 9 in a row and 25 out of their last 27 since February 1st.

Via the NBA’s… pic.twitter.com/jiXaYlAkPU

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) March 31, 2026

La confusion était de mise dans la nuit, certains l’annonçaient comme LE plus rapide, mais après vérification, le V prend bien la troisième place du podium derrière le fabuleux Boban Marjanovic qui avait réalisé cet exploit en 8 minutes et 13 secondes, mais surtout derrière Jonas Valanciunas, médaille d’or de cette course avec un chrono à 8 minutes et 8 secondes réalisé en avril 2025.

Peut-être pas les noms les plus fringants, mais qui ne retire rien à l’exploit que ce double-double représente. Entre sa perf de cette nuit et celle de Shai Gilgeous-Alexander, la course au MVP s’annonce définitivement passionnante sur cette fin de saison.