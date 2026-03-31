Pour la deuxième fois en deux nuits, Shai Gilgeous-Alexander a été énorme dans le money-time pour offrir la victoire au Oklahoma City Thunder. Les Detroit Pistons se sont bien battus, mais ont fini par s’incliner en prolongation (114-110) !

Les Detroit Pistons ont été exemplaires. Javonte Green a été énergique et adroit. Daniss Jenkins et Kevin Huerter se sont battus sur le back-court. Paul Reed a été exceptionnel offrant de nombreuses deuxièmes chances à son équipe, mais ça n’a pas suffi…

C’est bien le Oklahoma City Thunder qui a remporté ce duel des leaders de conférences après cinq minutes de prolongation. Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 13 points dans le dernier quart-temps et 8 en overtime pour terminer le travail. Jaylin Williams et Alex Caruso ont également sorti des tirs décisifs.

Shai Gilgeous-Alexander est chaud dans cette fin de match ↗️pic.twitter.com/EO1bAm9PMg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 31, 2026

Déjà hier, face aux New York Knicks, les champions en titre avaient dû attendre la toute fin de match pour faire la différence. Ils n’ont pas été rassurants lors de ce back-to-back mais se sont imposés face à deux des meilleures équipes de l’Est ; une belle preuve de leur force mentale !

Et puis les qualités techniques aident bien… SGA a terminé la rencontre avec une feuille de stats impressionnante : 47 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions à 12/19 au tir dont 2/3 de loin et 21/25 aux lancers-francs.

Shai Gilgeous-Alexander a encore brillé dans un money-time pour offrir une victoire en prolongation au Thunder face à de valeureux Pistons :

🔹 47 points (21 à partir du 4e QT)

🔹 5 rebonds

🔹 12/19 au tir

🔹 21/25 aux lancers

Le Canadien a été présent au moment important ! 🙌 pic.twitter.com/Tt70oNe3kn

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De leur côté, les Detroit Pistons continuent à impressionner en l’absence de Cade Cunningham. Personne ne les imaginait faire trembler le Oklahoma City Thunder chez eux, mais les joueurs de J.B. Bickerstaff sont en train de se prouver qu’ils sont plus forts et profonds qu’ils ne le pensaient.