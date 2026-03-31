Victor Wembanyama bat son season-high (41 points) face aux Bulls !

Victor Wembanyama a réussi un double-double en 8 minutes cette nuit face aux Chicago Bulls. Il ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a battu son season-high au scoring avec 41 points. Victoire des San Antonio Spurs 129 à 114.

Victor Wembanyama ne rigolait pas lorsqu’il disait vouloir faire en sorte qu’il n’y ait plus de débat pour le trophée de MVP à la fin de la saison régulière. Le pivot des San Antonio Spurs est apparu agressif comme jamais cette nuit face aux Chicago Bulls.

Après six minutes de jeu, il avait déjà pris neuf tirs, après huit, il comptait déjà un double-double. L’Alien a dominé rapidement la peinture avant de s’éloigner, progressivement au fil du match et de mettre tout l’Illinois dans sa poche. En seulement une demi-heure sur le parquet, il a réussi à compiler 41 points (season-high), 16 rebonds, 4 passes décisives, 3 contres et 1 interception à 17/27 au tir dont 3/6 de loin et 4/4 aux lancers-francs.

Les Highlights des 41 points de Victor Wembanyama (season-high) face aux Bulls ! 🐂 pic.twitter.com/njWwh0FN7y

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Il a pu montrer toute sa panoplie offensive avec beaucoup d’alley-oops, dans un premier temps, puis beaucoup de ballons au poste haut qu’il a su faire fructifier. Lors de son dernier panier du match, Victor Wembanyama est revenu à l’essentiel avec un poster. Un genre de cerise sur le gâteau bien au goût du public de San Antonio.

CE POSTER DE VICTOR WEMBANYAMA POUR PASSER LA BARRE DES 40 POINTS ! 😱👽 pic.twitter.com/eQrtLcirGQ

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Les Spurs ont remporté 25 de leurs 27 derniers matchs. La statistique est dingue et a de quoi donner des sueurs froides aux autres équipes de la Conférence Ouest.