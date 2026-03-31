Jaden Ivey coupé par les Bulls après des propos anti-LGBT

Jaden Ivey n’est plus un joueur des Chicago Bulls. Arrivé lors de la dernière Trade Deadline, l’arrière a été coupé après avoir tenu des propos anti-LGBT sur Instagram.

Beaucoup de monde s’inquiétait pour Jaden Ivey ces derniers temps. Depuis son arrivée à Chicago, l’arrière a multiplié les sorties laissant à penser que sa santé mentale n’était pas dans un bon état. Des interviews d’après-match tête basse, des réponses lunaires sur les réseaux sociaux… Il a aussi récemment eu le courage d’avouer avoir été abusé sexuellement étant enfant.

#Pistons G Jaden Ivey reveals he was sexually abused as a child and shares his reflection on becoming a man 🙏

(🎥: @Sports_Spectrum) pic.twitter.com/mRHOHM8bLH

— 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔱𝔯𝔬𝔦𝔱 𝔗𝔦𝔪𝔢𝔰 📰 (@the_det_times) March 28, 2025

Mais rien ne peut justifier les propos discriminatoires tenus sur Instagram ce lundi. Des propos qui lui ont valu d’être coupé par les Bulls.

« Le monde entier met en avant la cause LGBT, n’est-ce pas ? On célèbre le mois des fiertés, et la NBA aussi. Ils le montrent au monde entier. Ils disent : ‘Venez vous joindre à nous pour célébrer l’impiété.' »

Jaden Ivey est coupé par les Chicago Bulls après ses récents propos anti-LGBT.

Dans une vidéo partagée par @esidery, l’arrière avait déclaré :

« Le monde entier met en avant la cause LGBT, n’est-ce pas ? On célèbre le mois des fiertés, et la NBA aussi. Ils le montrent au monde… https://t.co/qUmqti9UbI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 30, 2026

Billy Donovan, le coach de l’équipe de l’Illinois a déjà réagi à cette décision en conférence de presse :

« En tant que franchise, il y a certains standards que nous nous devons de tenir jour après jour. »

Billy Donovan explains the Bulls cutting Jaden Ivey after the guard posted a homophobic video today.

“Organizationally, there’s certain standards I think we want to have as an organization and live up to those each and every day.” pic.twitter.com/uodtclRUe2

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) March 30, 2026

Jaden Ivey n’est pas viré de NBA, cette décision ne concerne, pour le moment, que les Chicago Bulls. Mais son image vient, à très juste titre, de prendre un gros coup.

Source texte : Shams Charania, Evan Sidery, Jared Weiss