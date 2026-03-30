Programme NBA : duel de numéros 1 entre Pistons et Thunder !

Huit rencontres NBA sont au programme cette nuit. Victor Wembanyama foulera le parquet face aux Bulls, tandis que le Thunder accueille les Pistons, en deuxième soir de back-to-back.

Le programme NBA du soir

1h : Heat – Sixers

1h30 : Hawks – Celtics

2h : Grizzlies – Suns

2h : Spurs – Bulls

2h30 : Mavericks – Wolves

3h : Jazz – Cavaliers

3h30 : Thunder – Pistons

4h : Lakers – Wizards

L’affiche à ne pas rater : Thunder – Pistons

Cette nuit, le Thunder (#1 à l’Ouest) accueille les Pistons (#1 à l’Est). Encore du lourd à l’Est pour OKC après leur victoire hier soir face aux Knicks. Ce duel de leader de conférence s’annonce palpitant même si l’absence de Cade Cunningham va forcément impacter l’adversité de ce match côté Pistons. Le premier affrontement entre ces deux équipes cette saison s’était soldé par une victoire de Detroit (OKC était alors privé de tous ses starters).

On surveillera quand même la liste des blessés puisque côté Motor City : Jalen Duren, Duncan Robinson, Tobias Harris et Ausar Thompson sont incertains pour cette rencontre… Non pas que le banc des Pistons nous soit déplaisant mais il faut avouer qu’il n’y aura pas le même intérêt si tous ces mecs manquent à l’appel !

🏆 PLAYOFF PICTURE 🏆

▪️ BOS (#2 in East) clinches an Eastern Conference top 6 seed in the NBA Playoffs presented by @Google pic.twitter.com/CK7Ft5EI37

— NBA (@NBA) March 30, 2026

Les Français en lice

Zaccharie Risacher affronte les Celtics

affronte les Celtics Rayan Rupert et Adama Bal reçoivent les Suns

et reçoivent les Suns Victor Wembanyama reçoit Guerschon Yabusele et ses Bulls

reçoit et ses Bulls Rudy Gobert et Joan Beringer vont jouer à Dallas

et vont jouer à Dallas Olivier Sarr (Cavs) face au Jazz

(Cavs) face au Jazz Les Lakers reçoivent Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici