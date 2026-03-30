Golden State est arrivé à un moment critique où il n’y a plus de place pour la demi-mesure. À la fin de cette saison, les Warriors devront choisir : tenter le tout pour le tout ou voir leurs dernières chances de gloire s’envoler. Les « simples ajustements » ne suffiront plus si l’équipe veut encore offrir à Stephen Curry une dernière bague. Et pour cela, le « All-in » pourrait bien porter un nom : LeBron James ou Kawhi Leonard.

Entre les blessures (Jimmy Butler notamment), les doutes et un niveau global trop irrégulier, Golden State pourrait bien entrer, en octobre prochain, dans une saison qui pue la fin de cycle. En effet, alors que les Warriors – toujours privés de Stephen Curry – semblent destinés à une élimination rapide après le play-in tournament, on voit mal comment la franchise de San Francisco pourrait rebondir en 2026-27…

… à moins de faire un gros coup sur le marché des transferts ou à la Free Agency.

Justement, devant cette intersaison 2026 qui s’annonce décisive, les Warriors seraient prêts à « tout donner » pour faire venir une légende comme LeBron James ou Kawhi Leonard, selon Tim Kawakami (analyste au San Francisco Standard).

The Warriors are expected to “go hard” for LeBron James or Kawhi Leonard this summer, Tim Kawakami says.

The UNCTION 👴🏼 pic.twitter.com/5YFgul6pAl

— Basketball Forever (@bballforever_) March 30, 2026

Un point sur l’effectif

Pour qu’un coup comme celui-ci soit possible, il faut d’abord faire un état des lieux de l’effectif des Warriors pour la saison prochaine… accrochez-vous : seulement six joueurs sont sous contrat en 2026-27 dont Butler et Moses Moody, tous les deux blessés pour un petit moment et indisponibles jusqu’à fin 2026 minimum. Avec eux, il y a évidemment Steph Curry, ainsi que Brandin Podziemski, Gui Santos et Will Richard.

Les autres « grands noms » de l’effectif actuel sont soit « agent libre » (Kristaps Porzingis), soit possèdent une player option (Draymond Green).

Warriors have $193 million worth of salaries sidelined right now.

Brutal. pic.twitter.com/492UJG5ZGJ

— HoopsHype (@hoopshype) March 14, 2026

« Les Warriors ont actuellement 193 millions de dollars de salaires en joueurs blessés. »

Pour la faire courte, la base est fragile. Le noyau Curry + incertitudes + joueurs blessés ne fait rêver personne. Pas idéal donc pour construire une équipe.

Le « all-in » : seule option viable ?

C’est là que le délire devient logique : aller chercher Kawhi Leonard ou LeBron James.

Oui, ça paraît absurde, oui c’est risqué (âge, blessure), mais c’est exactement le moment de faire n’importe quoi… intelligemment. Parce que sinon, on va tous regarder l’ère Curry mourir à petit feu, et c’est peut-être pire que de tout risquer sur une saison. Qu’ont-ils à perdre de toute façon, si ce n’est tout à gagner ? Et puis franchement, ça aurait de la gueule, non ?

Le plan d’attaque

Toujours selon Tim Kawakami, l’objectif des Warriors serait de passer sous la luxury tax pour récupérer la mid-level exception (environ 15 millions de dollars). Pour y parvenir, la franchise aurait plusieurs options. Une d’entre elles serait de prolonger Draymond Green et Kristaps Porzingis sur des contrats plus raisonnables. Une autre serait de se séparer d’eux pour créer encore plus d’espace dans le salary cap.

Dans tous les cas, le but final serait de conserver une base compétitive sans faire exploser la masse salariale, tout en intégrant le choix de draft 2026 (qui devrait être autour du top 10 si l’on en croit les probabilités de la Loterie). Avec cette logique, Golden State atteindrait une masse salariale sous la limite de la luxury tax, ce qui ouvrirait la possibilité de signer une star comme LeBron ou Kawhi (s’ils acceptent de signer un contrat autour des 15 millions l’année, ce qui n’est pas sûr du tout).

En fonction de l’été des Warriors, l’ajout d’une superstar pourrait coller et créer un équilibre très serré… mais théoriquement viable.

Kawhi Leonard, le pari chelou mais payant ?

Kawhi Leonard est, pour le moment, sous contrat avec les Clippers pour environ 50 millions de dollars la saison. Mais, comme révélé ces derniers jours, ce ne sera peut-être plus le cas d’ici peu.

En effet, la NBA mène actuellement une enquête visant les Clippers, soupçonnés d’avoir contourné le salary cap en versant de l’argent à Leonard via une entreprise aujourd’hui en faillite appelée Aspiration. Aucune décision n’a encore été rendue, mais les Clips pourraient perdre Kawhi si les faits sont avérés via une annulation de son contrat.

Si cela arrive, Kawhi deviendra totalement libre et les Warriors pourraient se positionner, eux qui avaient déjà montré leur intérêt lors de la trade deadline de février dernier. Au vu de la saison exceptionnelle du garçon et sa bonne santé actuelle, quelque chose nous dit que Golden State rêve toujours de le récupérer.

KAWHI LEONARD. MOST GAME-WINNERS SINCE ENTERING THE NBA.

Following his jumper with 0.4 sec to win it for the Clippers, it marks his 12th with under 10 seconds – the MOST since he entered the league!

Take a look back at some of his best 🔥 pic.twitter.com/gPueVdKkhK

— NBA (@NBA) March 28, 2026

LeBron James, le move que toute la NBA attend

Le seul hic avec Kawhi, c’est que toutes ces incertitudes rendent le dossier plus complexe que celui de LeBron James, dont le lien avec les Warriors existe depuis des années.

Dans le cas de LeBron, les choses seraient plus simples : il sera agent libre cet été. La seule vraie question concerne son salaire : est-il prêt à faire un effort ? Si oui, c’est tout bénef’ pour Golden State, même si on est en droit de penser que si LBJ accepte de réduire son salaire, ce serait potentiellement pour rester aux Lakers. Et puis le scénario de la retraite ou d’un ultime retour à Cleveland n’est pas à exclure.

L’atout majeur des Warriors ? LeBron est proche de Curry et de Draymond, il a gagné avec Curry et Steve Kerr aux Jeux olympiques de Paris, et il n’a jamais caché son envie de jouer avec Steph. Ce qui pourrait, d’ailleurs, ressembler à un dernier run légendaire. Et honnêtement, voir LeBron finir avec Curry, c’est du pur cinéma NBA… et on adore ça !

Curry lob to LeBron is enough to make a grown man cry 😭 pic.twitter.com/CTzMWVnvdh

— LakeShowYo (@LakeShowYo) July 11, 2024

Les Warriors sont donc à un tournant majeur de leur histoire dès la fin de cette saison.

Alors, tenteront-ils un coup XXL pour maximiser les dernières années de Curry ? Préféreront-ils regarder leur dynastie s’éteindre tranquillement pour mieux préparer l’avenir ? Quid du dossier Giannis Antetokounmpo, potentiellement disponible via un transfert ?

Réponses l’été prochain.