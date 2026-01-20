Fin de saison pour Jimmy Butler, victime d’une rupture d’un ligament croisé !

La victoire des Warriors cette nuit face au Heat a été gâchée par la blessure de Jimmy Butler. Touché au genou, l’ailier souffre d’une rupture d’un ligament croisé. Sa saison est officiellement terminée…

La séquence se passe au milieu du troisième quart-temps. Jimmy Butler tente d’attraper le ballon, à la lutte avec Davion Mitchell, puis son genou se tord quand il retombe.

Il a quitté le parquet aidé par Buddy Hield et Jonathan Kuminga, sans pouvoir mettre de poids sur sa jambe droite. 🥺pic.twitter.com/ncyABTD2Eo https://t.co/e2uO5U0XYE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 20, 2026

Les images faisaient flipper : genou tordu, incapacité de mettre du poids sur sa jambe, besoin d’aide pour quitter le terrain… bref tout ce qu’on ne veut pas voir. Et malheureusement, l’inquiétude était légitime.

Selon Shams Charania (ESPN), Butler souffre donc d’une rupture d’un ligament du genou droit, synonyme de fin de saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

C’est terrible pour les Warriors.

Les Dubs étaient sur une belle dynamique (12 victoires en 16 matchs), Jimmy Butler montait en puissance, et on se demandait ce qu’allait tenter Golden State à la deadline pour viser plus haut. Désormais, on voit mal ce que les Warriors peuvent espérer cette saison…

Grosse pensée aussi pour Jimmy évidemment : 36 ans, dans sa 15e saison, pas mal de petits pépins par le passé et là un gros coup d’arrêt. C’est très dur, surtout à ce moment-là de sa carrière.

On verra ce que vont faire les Warriors à la deadline, et ce que ça signifie pour un mec comme Jonathan Kuminga.

Mais je vois pas comment les Warriors peuvent redevenir contenders pour la fin du prime de Steph Curry…

C’était déjà compliqué, ça semble désormais impossible. https://t.co/BfeUjW9dl2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 20, 2026