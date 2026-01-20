Les Knicks vont mal, le Madison Square Garden a hué ses joueurs, la saison prend un drôle de tournant… et le nom de Karl-Anthony Towns commence à circuler plus fort que prévu. D’après Steve Popper, les Knicks ont déjà eu des discussions de trade autour de leur intérieur, avec Memphis, Orlando et Charlotte cités parmi les équipes contactées. À deux semaines de la deadline du 5 février, New York se retrouve face à une question simple : subir la tempête, ou provoquer l’orage.

New York sort d’une soirée qui fait très mal à l’ego : défaite 114-97 contre l’équipe C de Dallas, une rencontre où les Knicks ont été largués très tôt, jusqu’à se retrouver menés 75-47 à la mi-temps. Dans la salle, les huées tombent… et un nom vient faire son apparition dans les discussions de transfert : Karl-Anthony Towns.

Nouvelle défaite des Knicks…

… la 9ème en 11 matchs. Rien ne va plus.

T’es à la maison en antenne nationale et tu te fais massacrer par l’équipe C des Mavs.

Zéro fierté zéro défense rien, et en bonus huées dans le Madison Square Garden.

C’est la crise ⚠️⚠️⚠️ pic.twitter.com/bLRG5aMLwa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 20, 2026

Le timing n’est pas un hasard non plus. Le contexte est lourd, électrique, presque impatient. New York à la tête dans la machine à laver : 9 revers sur les 11 derniers matchs, 29e défense de NBA depuis mi-décembre. La salle a sifflé, et Towns a pris ça de face, sans détour :

« Les fans font leur part, à nous de faire la nôtre.«

Quand l’ambiance devient aussi tendue, tout ce qui ressemble à une solution potentielle finit par être évalué, même si ça paraît contre-intuitif sur le papier.

Dans les équipes citées comme intéressées par KAT, il y a « deux groupes ». D’un côté, les équipes sérieusement impliquées : trois ressortent clairement : Memphis, Orlando et Charlotte.

Ensuite il y a un deuxième groupe avec des équipes mentionnées mais rien ne semble très sérieux à ce stade : les Bucks et les Blazers.

RUMOR: Karl-Anthony Towns’ name first came up in early summer Giannis talks, but league sources say discussions have since expanded to include Memphis, Orlando, and Charlotte, per @StevePopper. pic.twitter.com/bI6UH1WEyW

— SleeperKnicks (@SleeperKnicks) January 20, 2026

Milwaukee s’invite surtout par le contexte : dès qu’on parle d’un gros poisson comme Giannis Antetokounmpo, les mêmes profils de joueurs reviennent naturellement dans les conversations, et Towns fait partie de cette catégorie. Et puis il y a la réalité froide : 53,1 millions de dollars cette saison. À ce tarif, aucun deal n’est simple, et les discussions basculent vite vers des constructions lourdes, parfois à plusieurs équipes, où chaque pièce est une contrainte autant qu’une solution. Et puis d’un point de vue sportif, difficile de voir le réel intérêt qu’aurait les Bucks sachant qu’il dispose d’un profil similaire (Myles Turner), qui lui, défend.

Portland ressemble davantage à un décor qu’à une piste chaude. Le nom existe surtout parce qu’un scénario médiatique circule : l’idée d’envoyer Towns aux Blazers en récupérant Jrue Holiday et Jerami Grant côté New York.

Pour résumé simplement : Memphis, Orlando, Charlotte sont les noms à retenir parce qu’ils collent à des discussions rapportées, en revanche aucun nom de joueur n’est sorti à l’heure actuelle.

Milwaukee est une présence plus indirecte, liée aux gros dossiers de l’intersaison.

Portland est surtout une idée de construction plus qu’une piste réelle, mais elle mérite d’être au moins mentionnée.

Et au milieu de tout ça, la vraie info, c’est l’attitude des Knicks : la chute libre se poursuit, sans aucune identité ni sursaut d’orgueil. Si les New Yorkais veulent viser le mois de juin, il va falloir agir, tant pour ceux sur le terrain que ceux dans les bureaux. À l’approche du 5 février, c’est souvent comme ça que les gros mouvements commencent.

Affaire à suivre.

Sources : BasketNews, Yahoo! Sports, Newsday, Hoopsrumors